Cote d'Ivoire: Fimec 2026 - Le Premier ministre appelle à faire des compétences le moteur de la compétitivité des nations

À l'heure où l'Intelligence artificielle, les mutations économiques et les nouveaux métiers redessinent les contours du marché du travail, le Fimec 2026 entend faire de la formation professionnelle un levier stratégique pour préparer les talents de demain.

Dans une économie où les métiers évoluent à un rythme accéléré, parfois plus vite que les systèmes de formation, la question des compétences s'impose comme un défi majeur pour les États.

C'est autour de cette réalité que s'est ouverte, le mercredi 15 juillet, à la salle des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, la deuxième édition du Forum international des métiers et des compétences (Fimec 2026), placée sous le thème : « Compétences, emploi et transformation économique en Afrique : le rôle stratégique de la formation professionnelle ».

Un thème qui traduit l'ambition de cette rencontre . À savoir repenser les politiques de formation afin de mieux répondre aux besoins d'une économie en pleine mutation et faire du capital humain un véritable moteur de développement.

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Placée sous le haut patronage de Tiémoko Meyliet Koné, vice-Président de la République de Côte d'Ivoire, et sous le patronage du Premier ministre, Robert Beugré Mambé, cette rencontre a réuni plusieurs membres du gouvernement, des présidents d'institution, des partenaires techniques et financiers, des acteurs du secteur privé, des experts ainsi que de nombreux participants venus réfléchir aux défis liés à l'emploi et aux métiers de demain.

Le choix de la date revêt une portée particulière. Le 15 juillet marque, en effet, la Journée mondiale des compétences des jeunes, instituée par les Nations unies afin de rappeler l'importance de la formation dans l'accès des jeunes à l'emploi et dans la construction d'économies plus performantes.

Prenant la parole, le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, a rappelé que le développement du capital humain constitue l'un des piliers de la transformation économique de la Côte d'Ivoire. Dans un monde marqué par de profondes mutations technologiques, économiques et sociales, il estime que « la compétitivité des Nations dépend de leur capacité à développer les compétences de leurs populations ».

Pour le chef du gouvernement, le thème de cette édition du Fimec résume les défis actuels du continent qui sont de créer un lien plus étroit entre formation, emploi et développement économique. Le forum doit ainsi permettre de renforcer le dialogue entre l'État, les entreprises, les établissements de formation et les partenaires au développement afin d'apporter des réponses adaptées aux besoins du marché.

Faire de la Côte d'Ivoire une Nation où chaque compétence trouve sa place

Il a également insisté sur la nécessité d'une coopération africaine renforcée pour faire de la compétence un outil de souveraineté économique et un accélérateur de transformation. « Notre ambition est claire : faire de la Côte d'Ivoire une Nation où chaque compétence trouve sa place, où chaque talent peut s'épanouir et où chaque jeune peut envisager l'avenir avec confiance », a déclaré Robert Beugré Mambé, assurant que les recommandations issues des travaux du forum feront l'objet d'un suivi attentif.

Au nom du système des Nations unies en Côte d'Ivoire, Hélène N'Garim N'Ganga, coordonnatrice résidente, a, pour sa part, alerté sur l'ampleur des défis liés à l'emploi des jeunes. Elle a rappelé que les transformations actuelles de l'économie imposent de repenser en profondeur les modèles de formation et d'accompagner les populations vers l'acquisition de nouvelles compétences. Elle a appelé à accélérer les investissements dans la formation professionnelle.

Les travaux du Fimec 2026 se poursuivent à travers des panels, des échanges d'expériences et des réflexions.