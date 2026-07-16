Cote d'Ivoire: Orientation en seconde - Les parents invités à privilégier l'enseignement technique et professionnel pour leurs enfants

À l'occasion de la tribune « Tout savoir sur », organisée par le Centre d'information et de communication gouvernementale (Cicg), Yewe Ségali Stéphane, directeur de l'Orientation et des Bourses (Dob), a invité les parents d'élèves à accorder davantage d'intérêt à l'enseignement technique et professionnel.

Selon lui, les choix d'orientation ne doivent pas uniquement être guidés par les aspirations des parents, mais aussi tenir compte des aptitudes et du potentiel de chaque enfant. Il a appelé les familles à laisser les élèves s'orienter vers les filières qui correspondent à leurs capacités et à leurs centres d'intérêt. « Nos enfants ont des talents. Nos enfants ont du potentiel », a-t-il déclaré, avant d'inviter les parents à ne pas chercher à réaliser leurs propres rêves à travers leurs enfants.

Pour le directeur de la Dob, l'enseignement général ne constitue pas la seule voie vers la réussite. Il a rappelé qu'après le Bepc, plusieurs possibilités de formation s'offrent aux élèves, notamment les séries générales, mais aussi les filières techniques et professionnelles.

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Yewe Ségali Stéphane a également évoqué la vision portée par le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, qui vise à renforcer la formation du capital humain afin d'accompagner le développement industriel du pays. Dans cette perspective, il a cité la réhabilitation de plusieurs établissements techniques, notamment le lycée technique d'Abidjan et le lycée technique de Bouaké.

Selon lui, le lycée technique d'Abidjan dispose aujourd'hui d'un campus comprenant notamment 2 000 places d'internat, un centre de santé et un réfectoire, afin d'accueillir les élèves souhaitant suivre ce type de formation.

Le directeur de la Dob a particulièrement encouragé les élèves ayant des aptitudes en mathématiques et en physique à s'intéresser aux séries scientifiques et technologiques. Il a expliqué que ces parcours peuvent conduire à des formations supérieures, notamment par le biais des classes préparatoires et des grandes écoles d'ingénieurs.

Il a par ailleurs invité les parents à ne pas considérer l'enseignement technique et professionnel comme une voie secondaire. Selon lui, cette orientation représente une opportunité pour les élèves qui souhaitent développer des compétences pratiques et se préparer à des métiers répondant aux besoins de l'économie nationale.

« Je voudrais inviter tous les parents à laisser leurs enfants suivre l'enseignement technique et professionnel. Certains souhaitent rester dans l'enseignement général ; il faut également laisser les autres s'orienter vers cette voie », a-t-il affirmé.

À travers cet appel, le directeur de la Dob a encouragé les familles à considérer l'ensemble des possibilités offertes par le système éducatif afin de favoriser une orientation adaptée au profil et aux ambitions de chaque élève.