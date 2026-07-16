Cote d'Ivoire: Orientation en 6e et en seconde - Les recours qui s'offrent aux parents en cas de difficultés

Les opérations d'orientation en 6e et en seconde se poursuivent, avec des précisions apportées sur les conditions d'accès et les démarches à suivre en cas de difficultés.

Invité de la tribune « Tout savoir sur », organisée mardi par le Centre d'information et de communication gouvernementale (Cicg), Yewe Ségali Stéphane, directeur de l'Orientation et des Bourses (Dob), a apporté des précisions sur les opérations d'orientation en classe de 6e et de seconde, ainsi que sur les recours offerts aux parents.

Depuis le samedi 11 juillet 2026, les parents des élèves admis en classe de 6e procèdent à l'affectation en ligne de leurs enfants. Selon le directeur de la Dob, cette opération se poursuit jusqu'au lundi 27 juillet à minuit, par Sms, en envoyant « Dob » au 9991. Les élèves de troisième remplissant les conditions requises peuvent également exprimer leurs choix d'établissement et de série depuis le mardi 14 juillet à 12 heures jusqu'au 27 juillet à minuit, par le même canal ou via la plateforme dédiée.

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Selon Yewe Ségali Stéphane, pour l'orientation en 6e, l'élève doit avoir obtenu au moins 85 points, être candidat officiel à l'examen et être âgé de 16 ans au plus. Ces critères concernent notamment les établissements à statut commun. Les établissements d'excellence appliquent, quant à eux, des critères supplémentaires.

Les parents disposent de 17 jours pour effectuer l'affectation en 6e. Passé ce délai, une commission procède à l'affectation des élèves concernés en tenant compte du bassin pédagogique afin d'éviter un éloignement important du domicile familial. « Pour les orientations en 6e, qui ont démarré samedi, 54 144 élèves sont attendus. Au moment où nous prenions la parole, le taux d'orientation s'établissait à 57,67 %, ce qui signifie que plus de la moitié des parents avaient déjà affecté leurs enfants », a-t-il affirmé.

Pour l'orientation en seconde, le directeur de la Dob a indiqué que l'élève doit avoir une moyenne d'orientation supérieure ou égale à 10/20 et être âgé de 20 ans au plus. Les candidats disposent de 14 jours pour exprimer leurs voeux d'orientation. Il a précisé que 170 225 élèves sont attendus pour cette opération.

Concernant les recours, Yewe Ségali Stéphane a expliqué que les parents peuvent demander une réaffectation pendant la période d'affectation, une seule fois, à partir du téléphone utilisé pour l'opération. Après cette phase, une période de post-orientation permet d'examiner certains cas particuliers ainsi que les réclamations, dans la limite des capacités d'accueil des établissements sollicités.

Face aux difficultés techniques, notamment aux prélèvements multiples, il a invité les parents concernés à contacter le centre d'appels au 25 20 00 36 06 ou au 9991. Pour les établissements qui ne s'affichent pas sur la plateforme, il a indiqué que cela peut être lié aux critères d'éligibilité, précisant que seuls les établissements privés homologués répondant aux conditions requises apparaissent parmi les choix proposés.

En cas d'erreur sur les informations personnelles de l'élève, les parents peuvent contacter le centre d'appels ou se rendre dans un Centre d'information et d'orientation (Cio), munis des pièces justificatives nécessaires.

Enfin, pour les parents ne sachant ni lire ni écrire, le directeur de la Dob leur a recommandé de se faire accompagner par une personne de confiance, de préférence un membre de leur famille, afin d'effectuer les démarches en toute sécurité.