Cote d'Ivoire: Tournoi de la fraternité dans la région de Gbêkê - 25 équipes à l'assaut du trophée Jacques Assahoré

La compétition se déroulera du 18 juillet au 5 septembre 2026.

Le Tournoi de la fraternité, doté du trophée Jacques Assahoré Konan, président du Conseil régional de Gbêkê, par ailleurs, ministre des Eaux et Forêts, en est à sa 4e édition cette année. Dadié Anoma, conseiller technique du ministre et parrain du tournoi, a procédé, le 11 juillet 2026, dans l'une des salles de conférence du stade de la Paix de Bouaké, à son lancement officiel.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Rash N'Guessan Kouassi, président du comité d'organisation ; du président de la Ligue des arbitres ; des présidents ou représentants des équipes participantes ; de certains de leurs joueurs, ainsi que de plusieurs acteurs du mouvement sportif de la région.

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Selon Rash N'Guessan Kouassi, cette édition, placée sous le sceau de la maturité, mettra en compétition 25 équipes réparties en six poules, à l'issue d'un tirage au sort. « Les rencontres se dérouleront quotidiennement à partir du samedi 18 juillet, à l'exception des lundis et mardis, sur différents stades retenus par le comité d'organisation. La finale se jouera le 5 septembre 2026 », a-t-il indiqué, tout en précisant que le tournoi est réservé aux joueurs âgés de 17 à 25 ans.

Dadié Anoma a souligné que ce tournoi est avant tout un instrument de cohésion sociale, au cours duquel seul l'esprit sportif doit prévaloir. « Joueurs et encadreurs, nous vous exhortons au fair-play afin de préserver l'esprit de fraternité qui a toujours fait la réputation de cette compétition régionale », a-t-il déclaré.

L'équipe à battre, sportivement parlant, sera Sakassou FC, vainqueur de la 3e édition. Pour son représentant, Housséni Diawara, les joueurs sont prêts à relever tous les défis. « Notre objectif est de conserver le trophée », a-t-il affirmé, affichant clairement les ambitions de son équipe.

Précisons que le match d'ouverture, prévu le 18 juillet 2026 au stade de Brobo, mettra aux prises les équipes de Brobo FC et de Magino FC de Bouaké. Il sera précédé d'un défilé de toutes les équipes dans une ambiance festive.

Quant à la finale, elle est prévue au stade d'Assengou, localité située dans le département de Béoumi.