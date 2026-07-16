Cote d'Ivoire: Deuil/Ancien DDR de Fraternité Matin - Moussa Touré s'est éteint

Ancien Directeur de développement des rédactions et spécialiste de l'environnement, Moussa Touré a rendu l'âme le mercredi 15 juillet 2026, peu avant midi, à l'hôpital général de Koumassi où il avait été conduit des heures avant pour un malaise.

Il aimait le journalisme et le journalisme l'aimait. Puisqu'il avait une belle plume, une des plumes les plus raffinées de Fraternité Matin. Je l'appelais personnellement le « Prince de l'Indénié », parce qu'il a commencé sa carrière comme correspondant à Abengourou, une région qu'il a maîtrisée village par village. Mieux, le Roi Bonzou II l'avait pris en estime et l'avait aidé à satisfaire sa curiosité sur le royaume de l'Indénié.

Moussa Touré ou M.T., c'étaient les sujets approfondis. Il ne survolait rien et avait ses passions. La plus grande, celle avec laquelle il avait fait corps était l'environnement. Il maîtrisait l'écologie comme pas deux. Partout où il y avait des rendez-vous mondiaux sur le climat, Moussa Touré était là. Ou alors suivait les travaux depuis son bureau.

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De ses années de correspondant, il a gardé un lien particulier avec tout ce qui se déroulait à l'intérieur du pays. D'ailleurs, il finira par diriger le service Régions de Fraternité Matin. Il sera nommé, plus tard, secrétaire général de la rédaction, puis au prestigieux poste de Directeur du développement des rédactions. Il restera à ce poste jusqu'à son départ à la retraite en 2018. Il consacrera ensuite le reste de son temps à la formation des jeunes.

Le mercredi 15 juillet, peu avant midi, il a poussé son dernier souffle à l'hôpital général de Koumassi. Il sera inhumé le vendredi 17 juillet 2026, au cimetière de Koumassi, après la prière de 13 h à la mosquée du Chu de Treichville.