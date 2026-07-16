Sénégal: Inclusion sociale à Tivaouane - L'association des personnes handicapées lance son atelier de sérigraphie

L'association des personnes handicapées de Tivaouane a lancé, le 15 juillet 2026, son atelier de sérigraphie, à l'occasion d'un forum économique tenu au centre handicapé, dans la commune de Tivaouane. Grâce à ses partenaires techniques et financiers, dont le « projet Effort », les membres ont bénéficié d'un financement de 7 300 000 FCFA. L'argent a permis d'acheter du matériel de sérigraphie de dernière génération, selon la présidente de l'association Khadidiatou Laye.

Une dizaine de personnes handicapées a, dans un premier temps, bénéficié d'une formation en sérigraphie, avant de faire la démultiplication pour toucher une centaine de personnes, dont des valides, afin d'accompagner le projet. Cet atelier de sérigraphie participe ainsi à renforcer l'autonomie financière de l'association et de ses membres puisque plusieurs activités sont développées dans le centre.

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Il s'agit de la couture, de la teinture, de la fabrication d'eau de javel, de la saponification, de la transformation de céréales locales ainsi que de l'ouverture d'une garderie d'enfants. Selon Khadidiatou Laye, la polyvalence du centre contribue à réduire le taux de chômage dans cette frange vulnérable de la société à Tivaouane, en l'occurrence les personnes handicapées. Cela contribue aussi à réduire la mendicité chez les handicapés, s'est-elle réjouie.