Sénégal: Le Grand Magal de Touba célébré le 2 août 2026 - Le 4 Safar placé sous le signe du savoir et de la transmission

Le Grand Magal de Touba sera célébré le dimanche 2 août 2026, correspondant au 18 Safar 1448 de l'Hégire. La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a annoncé avoir aperçu le croissant lunaire, le mercredi 15 juillet 2026. Aujourd'hui, jeudi 16 juillet 2026, est le premier jour du mois de Safar. En prélude au Grand Magal de Touba, l'association « Kurel Ligueyal ku tedd ki », en collaboration avec le comité d'organisation, a dévoilé, hier, le programme de la journée scientifique et culturelle du 4 Safar (19 juillet 2026).

MBACKÉ - Le Grand Magal de Touba sera célébré le dimanche 2 août 2026 correspondant au 18 Safar 1448 de l'Hégire. La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a annoncé, hier, avoir aperçu le croissant lunaire dans plusieurs localités du pays. Par conséquent, aujourd'hui, jeudi 16 juillet 2026, est le premier jour du mois de Safar.

En prélude à ce grand évènement religieux, l'association « Kurel ligueyal ku tedd ki » qui oeuvre depuis dix ans pour la vulgarisation des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, et à l'orientation des jeunes vers ses oeuvres littéraires, a dévoilé son programme consistant à participer activement au programme culturel et scientifique du Grand Magal de Touba, en étroite collaboration avec le comité d'organisation.

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Face à la presse, le mercredi 15 juillet 2026, à la résidence Cheikh Ahmadou Bamba à Touba, ses responsables ont présenté les grandes lignes des activités prévues pour l'édition 2026.

Selon Serigne Abdou Lahad Bousso, coordonnateur général des activités du 4 Safar (19 juillet 2026), plusieurs concours ainsi qu'une cérémonie d'hommage à des personnalités ayant contribué à la promotion de l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba sont inscrits au programme. Les concours mettront aux prises les seize candidats retenus à l'issue des phases de présélection.

Ils porteront sur l'histoire du mouridisme, les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba ainsi que l'imitation des célèbres récitants de « xassaïdes » de la confrérie mouride. Les candidats, tous issus des écoles coraniques de Touba, seront appelés à mémoriser et à réciter les écrits du fondateur du mouridisme. « Psalmodier les « xassaïdes » de Serigne Touba fait partie de l'histoire et du patrimoine mouride », a expliqué Serigne Abdou Lahad Bousso, soulignant l'importance de perpétuer cette tradition à travers les jeunes générations.

En marge des concours, une cérémonie de distinction sera organisée en l'honneur de plusieurs personnalités de la confrérie. L'association prévoit notamment de rendre hommage au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour son engagement en faveur de l'éducation des jeunes de Touba. L'ancien imam de la grande mosquée de Touba, Serigne Afia Bousso, ainsi que le daara « Hizbut Tarqiyyah » de Darou Khoudoss seront également distingués au cours de cette journée prévue le 4e jour du mois de Safar.