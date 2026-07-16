Sénégal: Lutte contre la drogue - Un individu arrêté avec 370 grammes de cocaïne à Dalifort

16 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

Au total, 370 grammes de cocaïne ont été saisis à Dalifort, mercredi, par les éléments de la Gendarmerie nationale. L'information a été donnée jeudi.

Dans la continuité des investigations relatives à l'enquête ouverte à la suite de la saisie de 1,202 kg de cocaïne à Niague, la poursuite de l'enquête visant à démanteler l'ensemble du réseau de trafic, le Groupe de lutte anti-drogue (GLAD) a mené, le mercredi 15 juillet, une opération dans le secteur de Dalifort.

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Cette intervention a permis l'interpellation d'un individu de nationalité étrangère et la saisie de 370 grammes de cocaïne, d'une valeur marchande estimée à 11,1 millions de francs CFA. Les investigations se poursuivent.

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