Sénégal: Préparatifs du Gamou de Tivaouane - La sécurité, la santé, l'hygiène et l'assainissement au coeur des priorités

Le gouverneur de la région de Thiès, Saër Ndao, a mobilisé, mercredi, l'ensemble des services étatiques pour garantir la réussite de la 124e édition du Gamou de Tivaouane. Lors de ce Comité régional de développement (CRD), il a appelé à une communication permanente entre les services de l'État et le comité d'organisation.

THIÈS - Après l'étape départementale, le Comité régional de développement (CRD) de Thiès a réuni, hier, les différents acteurs territoriaux ainsi que les membres du comité d'organisation du Gamou de Tivaouane. Pour la 124e édition, le gouverneur de Thiès, Saër Ndao, a déclaré qu'une « priorité absolue sera accordée à la sécurité des pèlerins ».

L'objectif de « zéro accident » s'appuiera sur la surveillance rigoureuse des corridors routiers et le renforcement de la protection des sites religieux. M. Ndao a également insisté sur la prévention sanitaire et l'hygiène alimentaire, tout en appelant à une communication permanente entre les services de l'État et le comité d'organisation, afin de lever tout obstacle technique en amont de l'évènement.

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Le gouverneur a ensuite listé les principaux points de tension, notamment dans les secteurs de la santé, de l'électricité, de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement. Concernant ce dernier point, actuellement marqué par des travaux d'envergure, il a invité l'entreprise prestataire à achever rapidement le chantier et à libérer l'espace afin de faciliter le travail des autres acteurs. Un suivi permanent sera assuré par le préfet de Tivaouane, en étroite collaboration avec le comité d'organisation, pour garantir la libération rapide des zones nécessaires.

Sur le plan sanitaire, le chef de l'exécutif régional a exigé le renforcement du dispositif pour s'adapter à l'extension rapide de la périphérie de Tivaouane, qui s'étend désormais sur plusieurs kilomètres. Il a également demandé d'intensifier les contrôles du service d'hygiène, en réponse à plusieurs cas d'intoxication alimentaire signalés l'année dernière.

De leur côté, les membres du comité d'organisation, conduits par Serigne Habib Ibn Serigne Mansour Sy, et Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine, président de la commission communication du Gamou, ont, tour à tour, exposé leurs principales attentes. La rencontre a été clôturée par des prières pour un hivernage clément et un Gamou préservé de tout accident.