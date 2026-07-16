Sénégal: Sapeurs-pompiers - Fin de formation des premiers officiers formés à Thiès

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a présidé, le mercredi 15 juillet 2026, à Thiès, la cérémonie de fin de stage de la Formation initiale d'officier (Fio) de sapeur-pompier, ainsi que la remise des diplômes du brevet de prévention. Cet évènement consacre la toute première promotion d'officiers sapeurs-pompiers formés sur place : un groupe de 11 stagiaires, dont deux femmes, tous issus de l'Enoa.

La cérémonie de fin de stage de la Formation initiale d'officier (Fio) sapeur-pompier, couplée à la remise des diplômes du Brevet de prévention, s'est tenue, mercredi, à l'amphithéâtre de l'École nationale des sapeurs-pompiers de Thiès, en présence de plusieurs hauts gradés des Forces de défense et de sécurité.

Présidant la rencontre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a souligné que cet évènement matérialise la priorité accordée par le chef de l'État au renforcement du capital humain et à l'équité sociale dans le domaine de la sécurité civile. Selon lui, ces deux cursus garantissent la capacité de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (Bnsp) à former, en quantité et en qualité, des officiers aptes « à assurer le commandement organique et opérationnel sur le plan tactique sur l'ensemble du territoire national ».

Le ministre a également salué l'École nationale des sapeurs-pompiers comme l'un des meilleurs établissements de formation aux métiers de la sécurité civile, répondant pleinement aux standards internationaux. Enfin, il a magnifié l'exemplarité du partenariat avec la France, fruit d'une coopération bilatérale réussie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A lire aussi : Un jalon dans la formation des officiers

Le commandant de l'École nationale des sapeurs-pompiers, Ansoumana Sagna, a souligné que face aux nouvelles menaces sécuritaires, « la protection des populations impose des capacités de commandement plus solides et mieux adaptées aux réalités nationales ». D'où la nécessité absolue de former des officiers aptes à occuper des fonctions opérationnelles, techniques et organisationnelles au sein des unités d'incendie et de secours, dans un contexte marqué par l'évolution rapide des risques.

Le commandant Sagna s'est félicité de cette nouvelle offre de formation qu'il qualifie de réponse concrète aux besoins d'encadrement de la Brigade. « Elle est parfaitement adaptée à nos réalités, alors que nos officiers étaient jusqu'ici formés à l'étranger, notamment en France, au Burkina Faso, au Maroc et en Tunisie, avec toutes les contraintes de disponibilité et de quotas de places que cela imposait », a-t-il souligné.

Inauguration de casernes

Dans la mise en oeuvre de la vision du président de la République, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'inauguration des casernes de Dahra Djolof, Diamniadio, Sokone et Diass au cours du second semestre 2026. Dans cette perspective et conformément à son ambition d'excellence sous-régionale, Mouhamadou Makhtar Cissé a souligné que l'École nationale de sapeurs-pompiers se dotera d'un simulateur de commandement opérationnel.

Cet outil moderne sera dédié à l'entraînement des officiers ainsi qu'à la gestion de crise pour les acteurs civils et militaires. De plus, ces formations seront désormais ouvertes aux stagiaires venus des pays partenaires et frères du Sénégal.