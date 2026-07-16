Sénégal: Sécurité de proximité - La Gendarmerie à l'écoute des habitants de la commune d'Oudalaye

La Brigade Territoriale de Ranérou, renforcée par un détachement de l'Escadron de Surveillance et d'Intervention (ESI) de Ranérou, a mené le mercredi 8 juillet 2026, une patrouille de sécurisation et des visites de secteur dans la commune d'Oudalaye.

« Cette mission a conduit les éléments de la Gendarmerie dans les localités de Katané, Koundi Bok, Mougui Gnibi et Téphéré. Elle s'inscrit dans le cadre du renforcement de la présence des forces de sécurité dans les zones les plus reculées, afin de rassurer les populations, prévenir toute forme d'insécurité et recueillir les préoccupations sécuritaires des habitants », renseigne la Gendarmerie dans une note publiée jeudi.

D'après la même source, les échanges avec les autorités locales et les personnes ressources ont permis d'identifier plusieurs difficultés auxquelles sont confrontées ces communautés. Il s'agit notamment du mauvais état de la case de santé, de l'absence d'électricité, du manque de forage ainsi que de l'inexistence d'une aire de vaccination pour le bétail.

A lire aussi : Lutte contre la drogue : un individu arrêté avec 370 grammes de cocaïne à Dalifort

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Ces différentes doléances ont été dûment enregistrées et seront transmises aux autorités compétentes. Profitant de cette mission, les gendarmes ont également procédé à la réinstallation de la porte principale de l'école élémentaire de Katané, préalablement réparée », indique le texte.

Ainsi, la Gendarmerie rappelle que lors d'une patrouille effectuée au cours du mois de juin 2026, cette porte, fortement dégradée, avait été déposée afin de permettre sa remise en état.

Ce geste, qui s'inscrit dans le cadre des actions civilo-militaires menées par la Légion de Gendarmerie de Matam, a été chaleureusement salué par les populations locales. Celles-ci y voient une nouvelle illustration de l'engagement constant de la Gendarmerie nationale en faveur de la sécurité, de la cohésion sociale et du développement des communautés.