Sénégal: Mobilisation autour du projet présidentiel - 127 personnalités lancent le mouvement des Cadres patriotiques pour la République

À travers une nouvelle plateforme dénommée Cadres patriotiques pour la République, 127 cadres entendent mettre leurs compétences au service du projet de transformation nationale porté par le Président Bassirou Diomaye Faye.

Le mouvement des Cadres patriotiques pour la République (Cpr) est officiellement lancé. Il est l'oeuvre de ministres de la République, de directeurs généraux, d'universitaires, de chercheurs, d'acteurs de la société civile. Ils sont 127 cadres qui ont en commun l'« adhésion aux idéaux de souveraineté, de justice, d'intégrité, de transparence, de mérite, de solidarité et de responsabilité qui sous-tendent le projet de transformation nationale » porté par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Dans leur déclaration commune, ils lancent un « appel solennel à l'engagement des Patriotes pour la République ». Parmi les signataires de cette tribune, on peut citer le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye, le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gori Diouf, le ministre de la Famille, de l'Action sociale et de la Solidarité, Mame Selbé Diouf, et le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione.

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Les directeurs généraux, Abib Diop (Sar), Lamine Niang (Sspp Le Soleil), Sophie Dione (Promoged), Serigne Ndiaye (Promovilles), Seydina Oumar Touré (Asp), Ndèye Fatou Mbodj (Fongip), Gade Kounta (Pudc), entre autres, figurent parmi les signataires. D'après le document, « le temps de l'action et du rassemblement de toutes les compétences est venu ». C'est pourquoi le mouvement des Cadres pour la République se veut un « espace ouvert, inclusif et républicain, appelé à fédérer toutes les compétences désireuses d'apporter, par le travail, les idées et l'action, leur contribution à la réussite du Sénégal ».

Ainsi, tous les signataires ont pris « solennellement » l'engagement de « mettre nos compétences, notre expérience et notre expertise au service exclusif de la Nation ». « Nous croyons fermement que les grandes transformations ne s'accomplissent que par la mobilisation de toutes les intelligences. Nous croyons qu'aucune compétence ne doit demeurer à l'écart de la construction nationale », renseignent les Cadres patriotes pour la République.