Afrique: CAFRAD - Le pays membre du Comité exécutif de cette organisation gouvernementale

16 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Le Sénégal est désormais membre du Comité exécutif du Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement (CAFRAD). Il s'agit d'une organisation panafricaine qui regroupe les responsables gouvernementaux africains, des experts, des partenaires techniques et financiers, les responsables des Ecoles nationales d'administration (ENA) et des acteurs du secteur privé.

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a participé au Conseil d'administration du Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement (CAFRAD) du 15 juillet 2026, à Rabat. Selon une note qui nous est parvenue, le Sénégal est nouvellement membre du Comité exécutif de cette Organisation panafricaine gouvernementale.

« À l'issue du Conseil d'administration du CAFRAD du 15 juillet 2026, à Rabat, les membres du Comité exécutif ont été renouvelés pour la période 2026-2029 incluse. Sur ce, le Sénégal, le Mali et la Sierra Léone ont été désignés comme Etats représentants de l'Afrique de l'Ouest au sein cette instance décisionnelle du CAFRAD », renseigne la même source.

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Il convient de noter que le CAFRAD regroupe les responsables gouvernementaux africains, des experts, des partenaires techniques et financiers, les responsables des écoles nationales d'administration (ENA) et des acteurs du secteur privé. Le but est d'échanger sur la mise en oeuvre de la modernisation de l'Administration publique africaine.

« Il constitue un cadre d'impulsion et d'orientation pour la transformation de l'administration publique. Aux termes du Règlement intérieur adopté en mai 1974, le Conseil d'administration se réunit annuellement en session ordinaire au siège du CAFRAD », lit-on dans le texte.

À l'occasion de chaque Conseil d'administration, le Comité exécutif, qui constitue une instance de décision, se réunit au préalable pour examiner les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Organisation panafricaine intergouvernementale.

Il est composé de représentants de chacune des sous-régions suivantes : Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique australe. Le Comité exécutif approuve le règlement intérieur, le statut du personnel et le règlement financier.

Ce Comité prépare les réunions du Conseil d'administration et nomme le personnel scientifique autre que les directeurs. Il est chargé également d'évaluer et de superviser les activités de la Direction générale du CAFRAD.

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