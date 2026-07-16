Soudan: Le Premier ministre informe la délégation de la Troïka sur l'initiative de paix au pays

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a rencontré aujourd'hui à Khartoum une délégation du Comité de la Troïka des Opérations hybrides Union africaine-Nations Unies (UNMOVIC), en visite actuellement au Soudan.

La réunion a porté sur les derniers développements dans le pays.

Le Premier ministre a présenté à la délégation un exposé complet sur le contexte de la guerre, détaillant les crimes commis par les milices soulignant l'importance de l'unité africaine pour soutenir les questions du continent, s'appuyer sur des informations crédibles et éviter la désinformation.

Il a également informé la délégation de l'initiative de paix au Soudan qu'il a présentée au Conseil de sécurité et qui a été saluée par toutes les organisations régionales et internationales.

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Le Premier ministre a déclaré que la guerre s'accompagnait d'une campagne systématique de désinformation médiatique, la présentant comme un conflit entre deux généraux et propageant des allégations de contrôle islamiste.

Il a affirmé que la démocratie se construit par le peuple, à travers la volonté nationale.

Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, le professeur Khalid Al-Aisir, a accueilli, au nom des membres du Gouvernement de l'Espoir, la délégation du Comité de la Troïka du Conseil du Soudan du Sud (CSU) et a exprimé la gratitude du gouvernement pour cette visite.

Il a affirmé la capacité du peuple soudanais à surmonter les conséquences de la guerre, contribuant ainsi au renforcement de la stabilité et à la construction de l'avenir, et a appelé les pays africains à participer aux efforts de reconstruction.

Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khalid Al-Aisir, et le Wali de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, ont assisté à la réunion.