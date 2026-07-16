Togo: Dernière ligne droite pour les Evala 2026

16 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Les luttes traditionnelles se poursuivent dans le nord du Togo, rapporte Chronique de la Semaine. Plusieurs finales des Evala se disputent ce jeudi à Pya, Sarakawa et Yaka, dans la préfecture de la Kozah.

Rite initiatique séculaire marquant le passage à l'âge adulte pour les jeunes kabyè, les Evala dépassent largement le cadre sportif. Chaque année, la compétition attire des dizaines de milliers de spectateurs, venus non seulement de la région, mais aussi de tout le pays et de l'étranger.

Ouverte samedi dernier à Pya en présence du président du Conseil, Faure Gnassingbé, cette édition 2026 continue de faire vibrer les cantons de la Kozah, entre empoignades, chants et danses traditionnelles. Au-delà des arènes, l'événement s'accompagne d'activités culturelles, sociales et économiques qui contribuent au rayonnement touristique de toute la région.

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