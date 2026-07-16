Soudan: Le ministre des Affaires étrangères reçoit un appel téléphonique du secrétaire général de la Ligue Arabe

L'ambassadeur Mohi El-Din Salem, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a reçu un appel téléphonique de M. Nabil Fahmy, secrétaire général de la Ligue des États arabes.

Au cours de cet entretien, le ministre des Affaires étrangères a félicité le secrétaire général pour sa prise de fonctions et lui a adressé ses voeux les plus sincères de succès dans sa mission de mener une action arabe commune et de répondre aux aspirations des peuples arabes face aux défis actuels de la région.

De son côté, le secrétaire général a exprimé sa profonde gratitude au ministre soudanais des Affaires étrangères pour cette marque d'affection et ses sentiments fraternels.

Les deux parties ont également évoqué les moyens de renforcer leurs relations et de développer des mécanismes d'action conjointe, soulignant l'importance d'une coordination et de consultations continues entre le Soudan et le Secrétariat général de la Ligue des États Arabes sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.