Pour préserver l'intégrité du réseau national face à cette période de canicule où le réseau est confronté à une forte tension, la STEG applique des coupures tournantes intermittentes ce jeudi 16 juillet 2026 de 13h00 à 16h00. Le plan de sauvegarde impacte treize grands quartiers de la capitale ainsi que six localités de l'intérieur, la remise sous tension devant s'effectuer sans préavis.

En effet, le réseau électrique tunisien entre dans sa phase de rationnement préventif sous l'effet des températures extrêmes. Par le biais d'un communiqué de crise diffusé en urgence, la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) a annoncé qu'elle pourrait recourir ce jeudi 16 juillet 2026 à des opérations de délestage périodique et de coupures tournantes programmées.

Cette mesure de sauvegarde technique, active cet après-midi, sera exécutée par intermittence sur plusieurs artères de la République. L'administration de la STEG justifie cette intervention impérative par la nécessité absolue de garantir la sécurité physique et la pérennité du système énergétique nationale, évitant ainsi une surtension généralisée et un black-out systémique sur le pays.

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La cartographie des restrictions de charge cible deux grands pôles démographiques et géographiques. Le premier concerne le périmètre du Grand Tunis où le plan de délestage impacte de plein fouet treize grands secteurs urbains de la capitale, à savoir El Hraïria, Le Bardo, La Manouba, la cité El Zohour, El Menzah 5, l'ensemble des quartiers d'El Menzah, le gouvernorat d'Ariana, El Manar, El Mhammedia, la zone industrielle de Fouchana, ainsi que les localités d'El Jedaïda, Sanhaja et Borj Cédria.

Le deuxième périmètre concerné par les coupures intermittentes touche simultanément six localités clés, principalement dans le Cap Bon et le Nord-Est, incluant El Hmeda, Tazarka, El Mida, Zriba, la station balnéaire de Mrezga et la commune d'El Somaâ.

La direction générale de la STEG apporte une précision logistique capitale pour la sécurité des usagers : la remise sous tension des lignes et le rétablissement du courant s'effectueront de manière automatique dès la baisse des tensions sur les alternateurs centraux, et ce, sans aucun préavis ou notification administrative préalable.

Face à cette instabilité temporaire du flux, la société exhorte l'ensemble des citoyens, des commerçants et des industriels implantés dans les zones concernées à prendre immédiatement toutes les mesures de précaution et les dispositions d'usage, notamment en débranchant les appareils électroménagers sensibles et les systèmes informatiques lourds pour les prémunir contre les risques de courts-circuits ou de foudroiement thermique lors du retour du courant.