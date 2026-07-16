Tunisie: Les sangliers sèment la terreur et dévastent les cultures à Sidi Bouali, Sousse

Les agriculteurs de la localité d'Ouled Ali lancent un cri d'alarme après la destruction massive, par des hordes de sangliers, de leurs plantations de pastèques, de tomates et de pommes de terre. Les producteurs exigent une intervention d'urgence des autorités, soulignant que cette invasion faunique menace désormais même la sécurité des zones résidentielles.

Intervenant ce jeudi 16 juillet 2026 au micro de Jawhara FM, Sofiane Ammar, porte-parole d'un collectif d'agriculteurs basés dans la localité d'Ouled Ali, secteur rattaché à la délégation de Sidi Bouali dans le gouvernorat de Sousse, a lancé un véritable cri de détresse. Le producteur a révélé que des hardes de sangliers particulièrement agressives mènent des raids nocturnes répétés sur les exploitations. « Ces attaques fauniques infligent des dommages irréversibles aux terres irriguées et ruinent les investissements des paysans de la région au coeur de la saison des récoltes estivales », a-t-il constaté.

« L'impact de cette prolifération incontrôlée se chiffre en lourdes pertes financières pour les familles rurales », déplore l'agriculteur Sofiane Ammar tout en détaillant la nature des cultures dévastées par les animaux sauvages. Il a justement cité le saccage complet de plusieurs hectares de champs de pastèques, de plantations de pommes de terre, de parcelles de tomates ainsi que la destruction de l'écorce et des branches de jeunes arbres fruitiers en pleine production.

« La situation est devenue insoutenable pour les exploitants qui voient leur labeur annuel réduit à néant en l'espace de quelques nuits », regrette-t-il tout en explication que de telles pertes compromettront l'approvisionnement des marchés locaux de Sousse.

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L'intervenant a confirmé que le collectif des agriculteurs lésés a officiellement déposé une plainte formelle auprès du poste de sécurité publique de Sidi Bouali afin d'obtenir des autorisations de battues administratives. « Cette démarche est restée sans suite et s'est avérée totalement vaine, aucune patrouille ni aucun arrêté de régulation n'ayant été déployé sur le terrain », note-t-il. Et d'ajouter que face à ce désastre, l'inertie et l'indifférence des services administratifs locaux est inacceptable.

Les sinistrés exhortent alors le gouverneur de Sousse et la direction des forêts à ordonner une campagne de traque d'urgence pour éradiquer ce fléau. Ils rappellent avec gravité que Ouled Ali est une zone mixte combinant parcelles agricoles et denses noyaux d'habitations. « La présence de ces animaux sauvages à proximité immédiate des maisons constituant désormais une menace physique directe pour la sécurité des enfants et des familles », conclut-il.