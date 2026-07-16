Tunisie: Festival de Hammamet - Bebe envoûte le public pour sa toute première au pays

L'une des voix espagnoles les plus écoutées de la jeune génération s'est produite sur la scène du festival de Hammamet dans la nuit du 15 juillet 2026. Vêtue sobrement et entourée de ses musiciens virtuoses, elle a offert au public 1h30 de mélodies pures et de déclarations d'amour dans un français approximatif mais attachant. Une soirée d'été caniculaire mais hautement musicale pendant laquelle la chanteuse a pu offrir un spectacle 100% maîtrisé qui allie ballades douces et morceaux rythmés. Une première fois en Tunisie, désormais mémorable.

Chanteuse, auteure - compositrice mais également actrice, l'artiste ponctue ses morceaux par des déclarations touchantes. Bebe, son nom de scène séduit, tout comme sa voix singulière et sa présence scénique attractive. Ses chansons ont résonné dans cet amphithéâtre en plein air, épousant le slogan phare de cette 60ème édition « Endless Memories ». Une performance, qui est désormais marquante.

En réponse à l'esprit anniversaire et festif du festival de Hammamet, la chanteuse a rendu hommage à un album phare « Pafuera Telarañas », qui fête cette année, ses 22 ans. Paru en 2004 et produit par Carlos Jean, il est riche de tous les titres qui ont fait sa carrière et l'ont fait connaître comme « Malo », « Ella » et « Siempre me quedará ». Bebe conquit par son écriture sensible, engagée et profondément humaine.

Ce concert événement revisite un répertoire incontournable qui a fait d'elle l'une des voix incontournables de la musique hispanophone contemporaine. Des chansons comme « 7 horas », « Respirar », « Mi Guapo » ou encore « La micha » se sont succédé pour le plus grand bonheur des mélomanes présents, pour la plupart espagnols ou hispanophones. Son excellence M. l'ambassadeur d'Espagne en Tunisie « Isidro Antonio González Afonso a répondu présent ainsi que des membres de l'ambassade, de l'Institut Cervantes et de l'AECID.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Bebe prône des causes humaines primordiales pour elle, comme la lutte contre les violences faites aux femmes. Son titre « Malo » en dit long sur son combat. Son univers mêle flamenco, pop, rock et chanson d'auteur, avec des textes engagés sur la liberté, la dignité et l'émancipation. « Merci pour votre présence, votre amour ...C'est ma première foisen Tunisie et je suis heureuse de vous rencontrer ». Annonce - elle en lisant une déclaration affichée sur son téléphone.

Reprise du marathon estival des concerts le 17 juillet 2026 avec la performance de Noor et Selim Arjoun. Le duo revient avec un "Live with orchestra" qui sera présenté pour la première fois au Festival International de Hammamet.