Tunisie: 210 incendies en 24 heures - La Protection civile appelle à signaler tout départ de feu ou de fumée

Les unités de la protection civile tunisienne ont connu une activité intense au cours des dernières 24 heures, effectuant un total de 746 interventions, dont 210 opérations d'extinction d'incendies.

Face à cette situation critique, le porte-parole de la protection civile a lancé un appel pressant à la vigilance ce jeudi 16 juillet 2026. Les citoyens sont vivement invités à s'assurer de l'extinction complète des mégots de cigarettes avant de s'en débarrasser et à éviter impérativement de les jeter dans la nature. Les autorités insistent également sur l'importance cruciale de signaler immédiatement tout départ de feu ou émanation de fumée suspecte.

Canicule en Tunisie : un pic de chaleur attendu vendredi

Cette vague d'incendies coïncide avec une hausse spectaculaire des températures qui frappe la Tunisie depuis le début de la semaine. Selon les prévisions, la canicule devrait atteindre son paroxysme ce vendredi, avec des températures exceptionnelles qui dépasseront les normales saisonnières de près de 13 °C.

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Outre la lutte contre les flammes, les équipes de secours ont été mobilisées sur plusieurs fronts à travers le pays. Le bilan officiel fait état de 182 opérations de secours et d'assistance routière, complétées par 322 interventions d'urgence médicale hors accidents de la route. Par ailleurs, les sauveteurs ont effectué 13 interventions sur les plages et 19 opérations de nature diverse.