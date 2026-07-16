Tunisie: Marché automobile - Les ventes de voitures neuves bondissent de 18 % au premier semestre 2026

16 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Au cours du premier semestre 2026, 50 217 voitures neuves, immatriculées ont été enregistrées auprès des services de l'Agence Technique des transports terrestres, contre 42 377 véhicules durant la même période de 2025.

Selon les données de la chambre nationale des concessionnaires et constructeurs automobiles relevant de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA), les concessionnaires agréés ont commercialisé 35 440 véhicules à fin juin 2026, contre 30 089 un an auparavant, soit une progression de 17,7 % sur un an.

Parallèlement, le marché parallèle a enregistré la vente de 14 777 voitures, contre 12 288 à fin juin 2025, affichant une hausse d'environ 23 %.

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