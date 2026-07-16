Tunisie: Sonede - La canicule à l'origine de coupures d'eau temporaires

La SONEDE s'est exprimée ce jeudi 16 juillet 2026 sur les récentes coupures d'eau qui touchent plusieurs régions du pays. Selon les autorités, ces perturbations sont principalement liées à la hausse exceptionnelle des températures et à une consommation record.

Le directeur régional de l'exploitation et de la distribution des eaux pour le Nord à la SONEDE, Rabeh Mansouri, a précisé que la majorité des coupures d'eau enregistrées proviennent soit de pannes sur les réseaux de production et de distribution, soit d'une explosion de la demande due à la canicule. Il a indiqué que le délai de coupure pour les pannes ordinaires oscille généralement entre 4 et 5 heures.

Canicule et surconsommation : les causes majeures des perturbations

S'exprimant à la radio, Rabeh Mansouri a expliqué que la hausse du mercure a entraîné une augmentation flagrante de la consommation d'eau. Cette situation a engendré des perturbations d'approvisionnement, particulièrement dans les zones d'altitude. Il a toutefois assuré que les équipes techniques de la SONEDE interviennent en continu pour réduire la durée de ces coupures et pallier le déficit enregistré dans certaines localités.

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Le responsable a ajouté que les pannes touchant les grands réseaux de production peuvent parfois nécessiter jusqu'à 10 heures d'intervention. Dans ces cas précis, la société s'efforce d'alerter les citoyens à l'avance afin qu'ils puissent prendre leurs dispositions.

Par ailleurs, la demande varie fortement d'une région à l'autre. Les zones côtières connaissent notamment une pression touristique estivale qui double la charge sur les réseaux de distribution, augmentant ainsi le risque d'instabilité de l'approvisionnement. En dehors de ces tensions conjoncturelles liées à la chaleur, la SONEDE s'efforce de garantir la continuité du service.

le responsable a également souligné que les délestages électriques périodiques (coupures de courant) impactent directement les stations de pompage, ce qui réduit les volumes d'eau distribués et ralentit le rythme d'approvisionnement dans certaines zones.

Baisse des réserves du barrage de Nebhana et appel au civisme

Bien que les réserves des barrages du Nord affichent une amélioration, la situation reste préoccupante pour le barrage de Nebhana. Source stratégique pour l'approvisionnement du Sahel tunisien durant l'été, ce barrage enregistre cette année une baisse significative de ses réserves, ce qui fragilise l'équilibre hydrique de la région et accentue la pression sur le système de distribution.

Face à cette situation, le responsable de la SONEDE a appelé les citoyens à la responsabilité. Il invite les ménages à constituer des réserves d'eau raisonnables, sans céder à la panique, et à rationaliser rigoureusement leur consommation.

Rabeh Mansouri a conclu en insistant sur le fait que cette conjoncture demeure exceptionnelle et directement corrélée à la vague de chaleur inédite. Il s'est dit confiant quant à un retour progressif à la normale grâce aux mesures techniques déployées par la SONEDE et à la coopération des citoyens.