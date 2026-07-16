Tunisie: Sfax - Près de 900 bâtiments de la médina menacés d'effondrement

Près de 900 bâtiments situés dans la médina de Sfax seraient menacés d'effondrement, a alerté jeudi 16 juillet 2026 le député local de Sfax ville, Hamadi Makni, appelant à accélérer les opérations d'inspection et les mesures de sécurisation afin de protéger les citoyens.

Intervenant sur Diwan Fm, Hamadi Makni a indiqué que plusieurs de ces constructions fragilisées sont encore exploitées à des fins commerciales ou occupées par des habitants, malgré l'existence, selon lui, de décisions d'évacuation concernant certains bâtiments.

Le député a dénoncé la lenteur des procédures administratives liées aux opérations de constat et d'évaluation de l'état de ces immeubles, estimant que cette situation constitue un risque pour la sécurité publique.

Il a appelé les autorités concernées à accélérer les interventions nécessaires, notamment les expertises techniques et les mesures préventives, face à la dégradation de plusieurs constructions anciennes au sein de la médina.

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Un effondrement qui ravive les inquiétudes

Cette alerte intervient après l'effondrement, jeudi matin, de deux étages supérieurs d'un bâtiment désaffecté situé rue El Bey, au coeur de la médina de Sfax.

Les niveaux effondrés, qui n'étaient pas habités et servaient de dépôt, ont provoqué d'importants dégâts matériels. Un magasin de vêtements situé au rez-de-chaussée a été fortement touché, tant au niveau de sa structure que de son contenu. Plusieurs commerces voisins et façades ont également subi des dommages à cause de la chute des gravats.

À la suite de cet incident, les services de la Protection civile, en coordination avec les autorités locales, ont procédé à la fermeture temporaire de la rue El Bey afin de sécuriser les lieux, retirer les débris et prévenir tout risque supplémentaire.