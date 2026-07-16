Tunisie: Sfax - L'effondrement de deux étages rue El Bey provoque d'importants dégâts et la fermeture de la voie

Deux étages supérieurs d'un bâtiment désaffecté se sont effondrés, jeudi matin 16 juillet 2026, dans la rue El Bey, située au coeur de la médina de Sfax, provoquant d'importants dégâts matériels et entraînant la fermeture temporaire de cette voie afin de sécuriser les lieux.

Selon les premières informations disponibles, les deux niveaux effondrés n'étaient pas occupés par des habitants et servaient de dépôt. La chute de la structure a toutefois causé des dommages considérables à un magasin de vêtements situé en contrebas, dont le contenu ainsi que l'ensemble de la structure ont été touchés.

Plusieurs commerces voisins et leurs façades ont également subi des dégâts, en raison de la violence de l'impact et de la projection des gravats.

Intervention des secours et fermeture préventive de la rue

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Alertées rapidement, les équipes de la Protection civile et les unités sécuritaires se sont rendues sur place pour intervenir et sécuriser la zone.

Face au risque présenté par le bâtiment endommagé et à l'accumulation des débris ayant obstrué les accès à la rue, les services de la Protection civile, en coordination avec les autorités locales, ont décidé de procéder à la fermeture temporaire de la rue El Bey.

Cette mesure préventive vise à permettre l'évacuation des gravats, à sécuriser le périmètre et à éviter tout risque supplémentaire pour les citoyens et les commerçants.

Des commerçants inquiets après la fermeture de la voie

Cette fermeture a suscité le mécontentement de plusieurs commerçants de la zone, qui ont exprimé leur inquiétude quant aux conséquences sur leur activité quotidienne.

Dans une déclaration à Diwan FM, Hamadi Magni, député local de la ville et membre du bureau exécutif de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) à Sfax, a indiqué que les commerçants craignent une paralysie de leur activité en raison de l'interruption soudaine de l'accès à leurs magasins.

Ils ont appelé les autorités municipales et régionales à accélérer les opérations de déblaiement, à procéder à l'évaluation de l'état des bâtiments environnants et à permettre la réouverture de la rue El Bey dans les meilleurs délais.

Une expertise devra déterminer les causes exactes de cet effondrement ainsi que le niveau de sécurité des constructions voisines.