Sénégal: Projet de 726 logements à Bambilor - La SN HLM reprend le contrôle du site

La Société nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN HLM) a officiellement repris possession, ce jeudi 16 juillet, d'un terrain de 20 hectares situé à Bambilor, marquant une étape décisive dans la mise en oeuvre de son programme immobilier.

L'opération a été menée, d'après RTS digital, en présence des autorités administratives, de la Direction générale de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation des Sols (DGSCOS), de la Gendarmerie nationale ainsi que de plusieurs services de l'État.

Le site concerné est couvert par le titre foncier n° 5396/R. Cette reprise de possession intervient dans un contexte marqué par un contentieux foncier ayant suscité de vives contestations ces dernières semaines autour de la propriété et de l'occupation des lieux.

Selon la SN HLM, l'opération s'est déroulée dans le respect des procédures administratives et juridiques en vigueur. La société publique indique que l'ordre de service autorisant la reprise des travaux de terrassement a déjà été signé. Les premières interventions de l'entreprise adjudicataire sont attendues dès ce vendredi.