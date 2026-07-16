Sénégal: Décès d'Asta Mbaye en Finlande - Sa famille sollicite l'accompagnement des autorités sénégalaises

16 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

La famille d'Asta Mbaye, une danseuse sénégalaise décédée le 15 juillet à Helsinki, en Finlande, a sollicité l'accompagnement des autorités sénégalaises afin d'assurer un suivi diplomatique de l'enquête ouverte sur les circonstances de sa mort.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la famille indique que la jeune femme, âgée de 32 ans, est décédée après une chute du cinquième étage d'un immeuble de la capitale finlandaise.

Elle précise que deux personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête menée par les autorités finlandaises pour établir les circonstances du drame.

La famille dit écarter l'hypothèse d'un suicide et demande que « toutes les pistes » soient examinées afin que « toute la lumière soit faite » sur les circonstances du décès, sans préjuger des conclusions de l'enquête.

Elle sollicite, à cet effet, l'appui du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur pour assurer un suivi diplomatique auprès des autorités finlandaises.

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