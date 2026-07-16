Sénégal: Magal Touba 2026 - La remise des prix de la 5e édition du Grand Prix international Cheikh Ahmadou Bamba pour le Saint Coran prévue dimanche

La cérémonie de remise des prix aux lauréats de la cinquième édition du Grand Prix international Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul pour le Saint Coran se tiendra dimanche à Touba, à l'initiative du Daara Cheikhoul Khadim, ont annoncé les organisateurs.

Cette distinction vise à promouvoir la mémorisation, la récitation et l'enseignement du Saint Coran, tout en encourageant l'excellence dans les études coraniques au Sénégal et à l'échelle internationale.

L'édition 2025-2026 est organisée à l'occasion de la célébration du Magal de Touba avec la bénédiction du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, sous la présidence d'honneur du porte-parole du Khalife général, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Elle est coordonnée par le comité d'organisation dirigé par Cheikh Mouhamadou Khabane Mbacké Fadel, avec l'appui de plusieurs partenaires et donateurs.

Une compétition dédiée à l'excellence coranique

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Selon les organisateurs, le Grand Prix entend renforcer les liens des jeunes avec le Livre saint, honorer les mémorisateurs du Coran, encourager la formation de nouvelles générations de récitants et mettre en valeur les talents coraniques. L'initiative ambitionne également de contribuer au rayonnement de l'enseignement coranique au Sénégal, de promouvoir la méthode de récitation Warsh et de valoriser l'héritage spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba en matière de service du Coran.

Le concours est structuré autour de trois catégories : la mémorisation complète avec récitation, intonation et interprétation (tafsir), la mémorisation complète avec récitation et intonation, ainsi que la maîtrise des règles du tajwid appliquées à la mémorisation des dix derniers hizib du Coran.

Les candidats sénégalais sont sélectionnés à l'issue de phases qualificatives organisées au niveau national. Des candidats étrangers, invités par le comité d'organisation en liaison avec les autorités compétentes de leurs pays et les représentations diplomatiques sénégalaises, prennent également part à la compétition.

Les organisateurs précisent que le concours est ouvert aux candidats âgés d'au moins sept ans, avec des limites d'âge variant selon les différentes catégories. Les lauréats des précédentes éditions ne peuvent toutefois pas concourir de nouveau pour la première place.

Impartialité

Le jury est composé de six membres, dont quatre Sénégalais, parmi lesquels le président, et deux spécialistes issus, dans la mesure du possible, de pays arabes ou islamiques. Les évaluations sont réalisées de manière individuelle afin de garantir l'impartialité des résultats.

Le budget prévisionnel de cette cinquième édition est estimé à 50 millions de francs CFA. Son financement repose notamment sur les contributions des membres du « Kureel Soppey » Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, les dons (Adiya) de particuliers ainsi que des partenariats avec des entreprises et des mécènes.

Créé par le Daara Cheikhoul Khadim, le Grand Prix international Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul pour le Saint Coran est organisé chaque année en marge des activités préparatoires du Grand Magal de Touba. Il récompense des mémorisateurs du Saint Coran aux niveaux national, régional et international, sur la base de critères établis par une commission scientifique.