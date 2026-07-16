Afrique: 42e Championnat d'Afrique des clubs de handball - L'Étoile du pays sur le toit du continent l'AS Otohô vice-championne chez les dames

Les clubs congolais sortent la tête haute du 42e Championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe (CACVC) disputé à Kinshasa, du 8 au 14 juillet. Au terme d'une campagne continentale mémorable, l'Étoile du Congo s'est parée d'or chez les messieurs en dominant les Camerounais des Forces armées et de police (FAP). De leur côté, les dames de l'AS Otohô ont frôlé l'exploit, s'inclinant avec les honneurs en finale face aux redoutables tenantes du titre de Petro Atlético de Luanda.

Les Stelliens viennent d'écrire en lettres d'or l'une des plus belles pages de l'histoire du handball national. S'appuyant sur un effectif largement rajeuni, l'Étoile du Congo a prouvé qu'avec de la discipline, de l'engagement et une cohésion à toute épreuve, aucun sommet n'est inaccessible.

Considérés comme de sérieux outsiders, les Congolais ont déjoué tous les pronostics. Après avoir sorti les cadors de la compétition lors de la phase à élimination directe, ils ont livré une prestation tactique et magistrale en finale pour maîtriser les Camerounais de la FAP sur le score serré mais mérité de 19 à 16. Un sacre retentissant qui valide le renouveau de cette formation.

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Chez les dames, l'Association sportive Otohô est passée tout près de l'exploit historique. Face au géant angolais du Petro Atlético de Luanda, champion en titre, les joueuses du président Maixent Raoul Ominga ont jeté toutes leurs forces dans la bataille jusqu'au coup de sifflet final, s'inclinant finalement 27 à 32.

Pourtant menées dès l'entame, les Congolaises ont su sonner la révolte autour de la 15e minute de jeu. À force d'abnégation, elles sont revenues à la marque et ont pris l'avantage juste avant la pause. La seconde période a offert au public un spectacle de haute volée, un véritable mano a mano où les deux clubs se sont rendus coup pour coup. L'expérience individuelle des Angolaises et quelques déchechets techniques côté congolais ont finalement permis aux tenantes du titre de le conserver.

L'AS Otohô n'a toutefois pas à rougir de cette médaille d'argent. Auteure d'un parcours sans faute jusqu'en finale, l'équipe remplit parfaitement son contrat pour sa quatrième participation consécutive, atteignant son objectif initial, celui de grimper sur le podium africain.

HB Kali : l'avenir en marche

Troisième représentant de la République du Congo, le HB Kali n'a pas démérité. La jeune formation en plein développement a profité de cette vitrine africaine pour emmagasiner une expérience précieuse. Avec une moyenne d'âge de seulement 19 ans, le groupe a occupé l'honorable sixième place du classement général féminin. Ce tournoi a surtout permis de révéler des talents prometteurs, à l'image de l'ailière gauche Rose Lekoussouma, dont les performances explosives ont séduit les observateurs tout au long de la compétition.

Alors que le Congo brille à nouveau au sommet du handball africain, ce moment de gloire rappelle l'urgence d'apaiser le climat sportif national. Le handball congolais traverse actuellement une crise interne opposant certains dirigeants de clubs aux instances de la Fédération congolaise de handball.

Pour permettre aux athlètes d'évoluer sereinement et de continuer à faire flotter le drapeau tricolore à l'international, une trêve s'impose. Il revient désormais à l'État, garant de l'intérêt général, de siffler la fin de la récréation afin de structurer et de pérenniser ces acquis historiques.