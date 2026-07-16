Congo-Brazzaville: Musique - Roga-Roga et son Extra musica en concert le 19 juillet à Makosophie

Le concert que va donner Roga-Roga et son orchestre, le 19 juillet à Brazzaville, s'inscrit dans le programme des "quatre nouvelles dates" choisies par l'établissement Makosophie, pour promouvoir la musique congolaise et satisfaire de surcroît les amoureux de l'art d'Orphée.

En prélude du méga concert d' Extra musica au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), Roga-Roga et son groupe se sont lancés dans plusieurs productions scéniques. En effet, depuis son retour au pays en mai dernier, le patron d'Extra musica a multiplié plusieurs activités dans le cadre de son art. Il a donné une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé la tenue du méga concert qu'il va donner dans le plus grand complexe sportif de la capitale de la RDC et s'est rendu sur place pour tout conclure avec l'organisateur.

De retour à Brazzaville, il s'est mis au travail, notamment avec des prestations scéniques. D'abord à la Détente à Bacongo, le deuxième arrondissement de Brazzaville, le 21 juin dernier ; puis au Jeef Monano, dans la commune urbaine de Kintélé, le 5 juillet dernier; enfin, celui qu'il va donner le 19 juillet à Makosophie, au rond-point de Moungali, le quatrième arrondissement.

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Ces concerts sont pour l'artiste et son groupe une manière vigoureuse de préparer leur prestation du stade des Martyrs de la Pentecôte, un complexe sportif de 80 000 places que Roga-Roga entend remplir. «Le concert que nous allons donner, le 19 juillet, sera rythmé par nos plus grands succès. Cette date est inédite, parce qu'il y aura un événement unique à ne pas manquer. Nous allons offrir du plaisir aux mélomanes. Ces concerts sont pour nous de l'entraînement pour le méga concert du stade de Martyrs», a déclaré l'un des artistes phares de ce groupe, Roly Diesel.

Pour l'établissement Makosophie, ce concert et bien d'autres sont une manière de promouvoir la musique congolaise et surtout de consolider la rumba en vue de renforcer la conservation des valeurs artistiques et de permettre aux amoureux de la bonne musique de passer les grandes vacances en beauté. Ainsi donc, après Eloko ya peuple le 11 juillet, Roga-Roga et Extra musica le 19 juillet, le tour reviendra à Djoson philosophe et son Super Nkolo Mboka, le 25 juillet, et à Kevin Mbouandé et son Patrouille des stars, le 15 août.