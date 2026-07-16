Congo-Brazzaville: Journée du livre AET - Des échanges autour des ouvrages se rapportant à l'EMPGL

16 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guillaume Ondze

La journée a eu lieu le 14 juillet, à la permanence de l'AET, sur le thème « Souvenirs d'enfant de troupe ». Elle s'est inscrite dans une dynamique de valorisation du livre comme instrument de transmission du savoir, de développement intellectuel et de promotion des valeurs des quatre-vingts auteurs AET qui se sont distingués par leurs plumes.

L'événement a eu pour objectif de promouvoir les productions intellectuelles pour contribuer à la valorisation et à la vulgarisation des auteurs ainsi que leurs oeuvres auprès du grand public, en vue de renforcer la conscience du vivre-ensemble.

De ce fait, cette rencontre a réuni, autour d'un espace de réflexion, d'échanges et de partage d'expériences, auteurs, grands anciens, anciens, enfants de troupe et les présidents des amicales et associations des AET d'Afrique venus du Bénin, du Burkina Faso, de Centrafrique, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Gambie, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad, du Togo et de Madagascar ainsi que des journalistes.

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Modérant la cérémonie, l'AET Jessy Loemba, auditeur de justice et doctorant en droit privé, sciences criminelles à l'Université de Yaoundé II, au Cameroun, a tenu à rendre hommage au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui, en sa triple qualité de président d'honneur des AET, de grand mécène et de promoteur des arts et des les Lettres.

« Le concernant, il y a cet ouvrage "Le manguier, le fleuve et la souris" , une publication de 1997, un essai, un ouvrage à lire absolument, parce que c'est très bien écrit... Toujours à propos de Denis Sassou N'Guesso, il y a aussi "Parler vrai pour l'Afrique" , un livre d'entretien publié en 2009 », a-t-il indiqué, invitant également les amoureux de la lecture à lire le Pr Théophile Obenga qui n'est plus à présenter, un historien de renommée mondiale, égyptologue, membre fondateur de l'historique de Brazzaville, biographe de Marien Ngouabi.

Il a insisté sur le fait que le Pr Théophile Obenga n'est pas AET mais a rendu hommage à l'AET Marien Ngouabi. Citant au passage les quatre-vingts auteurs AET qui ont sublimé cette journée, à l'instar de Serge Eugène Ghoma-Boubanga, écrivain poète; Charles N'kouanga; l'AET Armand Elenga...

La rencontre, au-delà d'être une simple présentation des ouvrages, a permis de faire au public de déceler toute l'ambition du message fort qu'elle véhicule.

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