Maroc: Le Premier ministre français visite le mausolée Mohammed V

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, et la délégation l'accompagnant ont visité, jeudi, le mausolée Mohammed V à Rabat où ils se sont recueillis sur les tombes des regrettés Souverains, Feu SM le Roi Mohammed V et Feu SM le Roi Hassan II, que Dieu Les ait en Sa sainte miséricorde.

M. Lecornu, accompagné du ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a déposé une gerbe de fleurs sur les tombes des deux regrettés Souverains, avant de procéder à la signature du livre d'or du mausolée.

À cette occasion, des explications ont été fournies au Premier ministre français sur le cachet architectural authentique de ce monument civilisationnel.

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu est arrivé, mercredi soir à l'aéroport de Rabat-Salé, pour une visite officielle dans le Royaume au cours de laquelle il co-présidera, jeudi, avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, la 15e session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-France.

La tenue de la 15e session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-France intervient en consécration du partenariat d'exception renforcé liant le Maroc et la France, sous la conduite des deux Chefs d'État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et le Président français, M. Emmanuel Macron.