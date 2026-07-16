Afrique: Ouverture à Rabat de la 15e Réunion de Haut niveau Maroc-France

Les travaux de la 15e session de la Réunion de Haut niveau (RHN) Maroc- France se sont ouverts, jeudi à Rabat, sous la coprésidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et du Premier ministre français, Sébastien Lecornu.

Cette réunion se tient en consécration du partenariat d'exception renforcé liant le Maroc et la France, sous la conduite des deux Chefs d'État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et le Président français, M. Emmanuel Macron.

Précédée par des rencontres bilatérales entre les membres des gouvernements des deux pays, cette RHN sera notamment marquée par la signature de plusieurs accords visant à insuffler une nouvelle dynamique aux relations maroco-françaises .

Elle connaît la participation, côté marocain, du ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, de la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah, du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, et du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Ahmed El Bouari.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il s'agit aussi du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, du ministre délégué chargé de l'Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, de la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et du Secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, Omar Hjira.

La délégation française est composée du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure, de la ministre déléguée chargée de l'Enseignement et de la Formation professionnels et de l'Apprentissage, Sabrina Roubache, de la ministre déléguée chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l'étranger, Eléonore Caroit, et de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard.

Elle comprend également le ministre des Transports, Philippe Tabarot, la ministre de la Culture, Catherine Pégard, la ministre des Armées et des Anciens combattants, Catherine Vautrin, la ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique, Anne Le Henanff, et le ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, Nicolas Forissier.