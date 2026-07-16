Maroc: En exécution des Hautes Instructions Royales, M. Loudyi reçoit la ministre française des Armées et des Anciens Combattants

16 Juillet 2026
Libération (Casablanca)
Par Libération

En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'État Major Général des Forces Armées Royales (FAR), M. Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l'Administration de la Défense Nationale, a reçu, en présence de Monsieur le Général de Corps d'Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, jeudi au siège de cette Administration, Mme Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants de la République française, en visite de travail au Royaume du Maroc à l'occasion de la 15ème Réunion de Haut Niveau maroco-française.

Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification de la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et la République française, a été marquée par la signature d'un Arrangement Technique et un Mémorandum portant sur la coopération dans le domaine de l'industrie de défense, indique un communiqué de l'Administration de la Défense Nationale.

A l'occasion de cet entretien, les deux responsables se sont félicités de l'excellence des liens d'amitié unissant le Royaume du Maroc et la République française et du haut niveau de la coopération militaire bilatérale ayant connu une nouvelle dynamique depuis la signature de la Déclaration relative au Partenariat d'Exception Renforcé par Sa Majesté le Roi et le Président de la République française, lors de la visite d'État que celui-ci a effectuée au Maroc en octobre 2024.

Ils ont également échangé sur des questions d'ordre bilatéral et régional, ainsi que des voies et moyens à explorer pour le renforcement et la diversification de la coopération dans le domaine militaire.

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Au terme de cette rencontre, les deux responsables ont manifesté l'ambition et la volonté commune de consolider ces relations à travers la mise en oeuvre des instruments juridiques dans le domaine de l'industrie de défense signés ce jour, reflétant des relations d'amitié et de respect mutuel liant les deux pays, conclut le communiqué.

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