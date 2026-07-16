Congo-Kinshasa: Ebola - Jean-Marc Mambidi Koloboro exige des mesures urgentes et concrètes

À l'issue de l'exposé du ministre de la Santé publique devant l'Assemblée nationale sur l'évolution de l'épidémie d'Ebola, le député national Dr Jean-Marc Mambidi Koloboro, élu de Watsa (Haut-Uélé), a estimé que la priorité doit désormais être accordée à des mesures concrètes pour contenir la maladie.

Tout en reconnaissant les efforts du Gouvernement, le parlementaire a dénoncé les difficultés rencontrées sur le terrain, notamment le non-paiement des prestataires de santé, les mouvements de grève et le manque d'équipements de protection individuelle, malgré les 54 millions de dollars mobilisés pour la riposte.

Le médecin de profession a également plaidé pour un renforcement du financement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, afin d'assurer notamment le suivi des personnes contacts, indispensable pour interrompre la chaîne de transmission.

Selon les données présentées, l'épidémie a déjà enregistré plus de 2 000 cas et plus de 740 décès, et touche actuellement cinq provinces : le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, l'Ituri, le Haut-Uélé et la Tshopo. Face à cette situation, le Dr Mambidi a appelé la population à rester vigilante, rappelant qu'aucune province n'est à l'abri de la propagation du virus.

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