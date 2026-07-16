Maroc: Mondial 2030 - Le rail marocain passe à la vitesse supérieure

Le Maroc connaît un développement accéléré de son réseau ferroviaire, le groupe ONCF s'imposant comme un nouveau moteur de la souveraineté économique. Cette volonté de réforme et de développement, stimulée par l'échéance du Mondial 2030, s'accompagne d'un budget historique de 96 milliards de dirhams. Cet investissement majeur s'articule autour de chantiers d'infrastructure d'envergure, orientés vers l'émergence d'un écosystème industriel local et une intégration territoriale sans précédent.

Les piliers d'un investissement historique

Le projet du Mondial 2030 donne une nouvelle impulsion au développement du groupe ONCF, à travers trois grands volets.

Tout d'abord, l'extension de la ligne à grande vitesse (LGV Al Boraq) prévoit de relier Kénitra à Marrakech. Il s'agit du chantier le plus emblématique de ce vaste projet à l'horizon 2030, avec un budget de 53 milliards de dirhams. Cet investissement permettra de relier les principaux pôles économiques et touristiques du Royaume et réduira considérablement les temps de parcours.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En parallèle, le renouvellement du matériel roulant reposera sur l'acquisition de 168 trains pour un budget de 29 milliards de dirhams. Une telle modernisation de la flotte ne servira pas seulement à remplacer le matériel ancien : elle permettra également le déploiement de véritables réseaux RER (Réseau Express Régional) autour des grandes métropoles comme Casablanca, Rabat et Marrakech. Pour les usagers du quotidien, cela se traduira par davantage de confort et de ponctualité.

La Coupe du Monde 2030 constitue le véritable moteur de ces grands investissements. Ce réseau assurera la desserte directe des principales infrastructures sportives, notamment le futur Grand Stade de Benslimane, tout en desservant les principaux aéroports internationaux du pays. L'objectif est d'assurer une connexion ferroviaire fluide entre les aéroports, les stades et les principaux pôles urbains.

En outre, ce projet stimulera l'industrie locale avec un taux d'intégration de 60%, faisant du rail l'un des principaux moteurs de l'économie marocaine d'ici 2030.

Le Maroc connaît un développement accéléré de son réseau ferroviaire, le groupe ONCF s'imposant comme un nouveau moteur de la souveraineté économique. Cette volonté de réforme et de développement, stimulée par l'échéance du Mondial 2030, s'accompagne d'un budget historique de 96 milliards de dirhams. Cet investissement majeur s'articule autour de chantiers d'infrastructure d'envergure, orientés vers l'émergence d'un écosystème industriel local et une intégration territoriale sans précédent.

Les piliers d'un investissement historique

Le projet du Mondial 2030 donne une nouvelle impulsion au développement du groupe ONCF, à travers trois grands volets.

Tout d'abord, l'extension de la ligne à grande vitesse (LGV Al Boraq) prévoit de relier Kénitra à Marrakech. Il s'agit du chantier le plus emblématique de ce vaste projet à l'horizon 2030, avec un budget de 53 milliards de dirhams. Cet investissement permettra de relier les principaux pôles économiques et touristiques du Royaume et réduira considérablement les temps de parcours.

En parallèle, le renouvellement du matériel roulant reposera sur l'acquisition de 168 trains pour un budget de 29 milliards de dirhams. Une telle modernisation de la flotte ne servira pas seulement à remplacer le matériel ancien : elle permettra également le déploiement de véritables réseaux RER (Réseau Express Régional) autour des grandes métropoles comme Casablanca, Rabat et Marrakech. Pour les usagers du quotidien, cela se traduira par davantage de confort et de ponctualité.

La Coupe du Monde 2030 constitue le véritable moteur de ces grands investissements. Ce réseau assurera la desserte directe des principales infrastructures sportives, notamment le futur Grand Stade de Benslimane, tout en desservant les principaux aéroports internationaux du pays. L'objectif est d'assurer une connexion ferroviaire fluide entre les aéroports, les stades et les principaux pôles urbains.

En outre, ce projet stimulera l'industrie locale avec un taux d'intégration de 60%, faisant du rail l'un des principaux moteurs de l'économie marocaine d'ici 2030.