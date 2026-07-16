Chaque été, le même scénario se répète sur les hauteurs de Kabylie, dans les monts de l'Ouest ou les collines de l'Est algérien : des colonnes de fumée s'élèvent, des villages guettent l'avancée des flammes, et l'État, une fois de plus, se contente de compter ses camions.

Pas d'avions bombardiers d'eau dignes de ce nom. Pas de flotte aérienne pensée pour l'ampleur du risque. Seulement des Air Tractor AT-802, appareils agricoles reconvertis à la lutte anti-incendie, et quelques hélicoptères empruntés à la Protection civile ou à l'armée. L'Algérie ne possède pas le moindre Canadair, cet avion devenu, ailleurs, le symbole même de lutte contre les feux de forêt.

Ce constat ne relèverait que du fait divers technique s'il n'entrait en collision frontale avec une autre réalité, autrement plus parlante : Alger consacre, pour la seule année 2026, 25 milliards de dollars à son budget de défense. Un montant qui représente environ 20,6 % du budget national tout entier. Un cinquième des ressources publiques englouti dans l'armement, quand la protection des citoyens face aux incendies repose sur des moyens de fortune.

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La question, dès lors, ne peut plus être esquivée. Comment un pouvoir capable de mobiliser une telle puissance financière pour ses arsenaux se retrouve-t-il, chaque saison, à improviser une défense civile avec les moyens du bord ? Comment justifier que des chars, des systèmes de missiles et des flottilles militaires trouvent sans peine leur financement, quand une poignée de Bombardier 415 ou de Canadair, dont le coût unitaire ne représente qu'une fraction négligeable de ce budget de défense, restent hors de portée ?

Ce n'est pas une question de moyens. C'est une question de choix. Un État qui investit à ce point dans sa capacité à projeter de la force à l'extérieur et qui néglige simultanément la sécurité la plus élémentaire de sa propre population face à un risque récurrent, documenté, et prévisible, révèle une hiérarchie des priorités qui mérite d'être interrogée. Les forêts qui brûlent, les vies mises en danger, les habitations menacées ne pèsent, dans cette équation budgétaire, strictement rien face à l'achat du prochain lot de blindés ou de systèmes d'armes.

Cette opacité budgétaire nourrit, depuis des années, des interrogations récurrentes sur la manière dont sont réellement employés les fonds alloués à la défense. Plusieurs voix, au sein de l'opposition algérienne en exil comme parmi certains observateurs internationaux, pointent régulièrement du doigt un manque de contrôle sur ces dépenses, évoquant des soupçons de captation par une partie de la hiérarchie militaire, sans que l'État algérien n'apporte jamais de réponse claire ni de reddition de comptes.

Dans ce contexte, l'argument du secret défense, souvent brandi pour justifier l'absence de contrôle parlementaire ou médiatique sur ces dépenses, ne suffit plus à masquer une question bien plus simple : celle de la destination réelle de l'argent public. Car la sécurité nationale ne se limite pourtant pas aux frontières. Elle commence par la capacité d'un État à protéger ses citoyens là où ils vivent, contre les risques qui les menacent directement. Tant que l'Algérie continuera de faire de l'armement une priorité absolue et de la lutte anti-incendie un dossier accessoire, la question de fond restera entière : à quoi sert un budget de défense aussi colossal, si ce n'est pas d'abord pour défendre ceux qui vivent sur le sol qu'il est censé protéger ?