Maroc: Dakhla - Projection du documentaire « Ocean with David Attenborough » pour sensibiliser les jeunes à la protection des océans

La Maison de Jeunes 20 Août à Dakhla a abrité, mardi, la projection du documentaire « Ocean with David Attenborough », une initiative de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement visant à sensibiliser les jeunes générations à l'importance de la préservation des océans et des écosystèmes marins.

Organisée dans le cadre de la célébration de la Semaine de l'Océan, cette projection s'inscrit dans une série d'activités menées dans les Maisons de jeunes à travers le Royaume, en partenariat avec la Minderoo Foundation et en coordination avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Jeunesse, afin de promouvoir la sensibilisation des jeunes aux enjeux environnementaux.

Le documentaire met en lumière le rôle essentiel des océans dans la régulation du climat, la préservation de la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes, tout en présentant les principales menaces qui pèsent sur les milieux marins, notamment la pollution plastique, ainsi que les solutions susceptibles de contribuer à leur protection.

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La projection a été suivie d'un échange interactif avec les participants, axé sur les comportements écoresponsables à adopter au quotidien pour préserver le milieu marin, notamment à travers la réduction des déchets plastiques, le respect de la propreté des plages et la protection de la biodiversité marine.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité des actions menées par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, en faveur de la protection du littoral et de l'océan, ainsi que de la sensibilisation des jeunes générations aux enjeux liés à la préservation du patrimoine marin.