Maroc: UNICEF-OMS - La vaccination des enfants progresse légèrement dans le monde dans un contexte de conflits et d'hésitation vaccinale

La couverture vaccinale des enfants dans le monde a légèrement progressé en 2025, mais les conflits, les déplacements de population, la pauvreté et la défiance envers les vaccins continuent de priver des millions d'enfants d'une protection essentielle, alertent l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon les estimations annuelles des deux Agences onusiennes publiées mercredi, 90% des nourrissons, soit près de 116 millions d'enfants, ont reçu au moins une dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTP), tandis que 85%, soit environ 110 millions, ont achevé le schéma complet à trois doses.

Ces deux indicateurs gagnent un point de pourcentage par rapport à 2024, mais demeurent un point en dessous de leur niveau d'avant la pandémie de Covid-19, atteint en 2019. Le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune vaccination au cours de leur première année de vie (« zéro dose ») est tombé à 13,5 millions, soit près de 750.000 enfants de moins qu'un an plus tôt.

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Toutefois, cette amélioration est contrebalancée par un nombre élevé et stable d'enfants qui commencent leur calendrier vaccinal sans le terminer. Environ 7,3 millions de nourrissons ont ainsi reçu une première dose de DTP mais pas leur première dose contre la rougeole, contribuant à maintenir une couverture insuffisante contre cette maladie hautement contagieuse: 84% des enfants ont reçu une première dose et 77% une seconde, loin du seuil de 95% jugé nécessaire pour prévenir les flambées épidémiques. Au total, 57 pays ont signalé d'importantes épidémies de rougeole en 2025.

Les données portant sur 195 pays montrent que 100 d'entre eux maintiennent depuis 2019 une couverture d'au moins 90% pour les trois doses de DTP, sans réelle progression de ce groupe. Parmi les pays qui se situaient en 2019 sous ce seuil, 30 ont amélioré leurs performances, mais 65 stagnent ou reculent, dont 13 États fragiles, touchés par des conflits ou particulièrement vulnérables.

Plus de la moitié des enfants « zéro dose » vivent dans ces contextes, alors qu'ils ne représentent qu'environ un tiers de la population mondiale d'enfants.

L'UNICEF et l'OMS soulignent toutefois que des progrès restent possibles, citant le Soudan, où la couverture de la première dose de DTP a progressé de 35 points en un an, tandis que la Syrie a perdu six points sur cet indicateur et douze points pour la première dose contre la rougeole.

Dans les pays à revenu intermédiaire et élevé, les Agences s'inquiètent également d'un recul de la vaccination lié à un affaiblissement de l'engagement politique, à des difficultés structurelles ou à une montée de l'hésitation vaccinale.

Elles citent notamment l'Afrique du Sud, où la couverture de la première dose de DTP a chuté de 20 points depuis 2019, ainsi que la Bosnie-Herzégovine, qui a enregistré un recul de 23 points de la couverture contre la rougeole après une forte progression l'année précédente.

Les deux Organisations avertissent enfin que les réductions du financement international de la santé annoncées ces deux dernières années risquent de compromettre les progrès accomplis, alors même que les systèmes de surveillance s'affaiblissent: seules 18 enquêtes nationales sur la vaccination ont été réalisées et transmises en 2025, contre 50 l'année précédente.

L'OMS et l'UNICEF appellent les gouvernements et leurs partenaires à renforcer les programmes de vaccination dans les zones de conflit, lutter contre la désinformation, garantir un financement durable de l'immunisation et investir dans les systèmes de données et de surveillance afin d'éviter de nouvelles flambées de maladies évitables par la vaccination.