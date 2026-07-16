Sénégal: Les feux de brousse ont détruit près de 6 millions de tonnes de fourrage entre 2024-2025, selon la DEFCCS

Dakar — La direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols (DEFCCS) a indiqué, jeudi, que 5 990 142 tonnes de fourrage, d'une valeur financière de 499 milliards de francs CFA, ont été détruites par des incendies entre 2024 et 2025. .

"Au total, 5 990 142 tonnes de biomasse herbacée ont été perdues au cours de la campagne la campagne de prévention et de lutte contre les feux de brousse 2024-2025, représentant une valeur économique estimée à 499 milliards FCFA en termes de fourrage", relève cette structure du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

Dans un rapport parvenu à l'APS, la direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols signale notamment que ces pertes constituent une destruction massive des réserves fourragères nationales, affectant directement l'alimentation du bétail, les revenus des éleveurs et la sécurité alimentaire dans les zones rurales touchées.

Les régions les plus touchées par ces pertes économiques en biomasse herbacée sont : "Tambacounda (163 milliards FCFA, 32,7%), Kolda (157,7 milliards FCFA, 31,6%), et Sédhiou (110,5 milliards FCFA, 22,1%), concentrant à elles seules 86,4% des pertes, soit 431, 2 milliards FCFA", précise le texte.

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Les feux de brousse ont également causé, dans les autres régions du pays, "la perte totale de fourrage d'une valeur estimée à 67,8 milliards FCFA, soit 13,6% de pertes financières", sur la même période, rapporte la même source.

Selon la DEFCCS, la destruction massive du tapis herbacé prive le bétail de sa principale source d'alimentation gratuite, force les éleveurs à acheter des aliments de complément coûteux, menace la sécurité alimentaire et les revenus des ruraux tout en fragilisant la production de viande et de lait.