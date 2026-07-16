Sénégal: Un entrepôt frigorifique d'une valeur de 11,5 milliards de francs CFA à Diamniadio

Dakar — La plateforme industrielle de Diamniadio va abriter un entrepôt frigorifique d'une valeur de 11,5 milliards de francs CFA, dont la première pierre a été posée jeudi dans cette ville nouvelle implantée à 30 Km de Dakar.

Cet entrepôt destiné au stockage de produits agricoles, halieutiques, pharmaceutiques et de la grande distribution, va offrir à terme 10 000 positions palettes en froid positif et négatif, alimentées par une centrale solaire photovoltaïque, selon ses promoteurs.

Elle ambitionne de devenir la première plateforme intégrée de chaîne du froid d'Afrique de l'Ouest.

"Produire est essentiel, mais produire ne suffit pas. Il faut aussi conserver, transformer, conditionner, stocker, transporter et commercialiser dans les meilleures conditions. C'est tout l'enjeu du projet", a déclaré Maimouna Dior Fall directrice générale d'IFRIA Sénégal.

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IFRIA est un opérateur panafricain spécialisé dans le développement des chaînes logistiques du froid intégrées et durables.

La société contrôlant 100% du plus grand hub logistique au Maroc, fournit des solutions logistiques à température contrôlée pour le secteur agricole, l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique.

A travers la mise en place d'infrastructures modernes de stockage à température contrôlée, IFRIA répond à "un besoin stratégique de garantir la qualité" des produits, de réduire les pertes post-récolte, de mieux organiser les flux et de soutenir la filière et toutes les filières agricoles et agroalimentaires, a expliqué Mme Fall.

"Le Sénégal a clairement exprimé sa volonté de renforcer la transformation agricole et de bâtir une souveraineté alimentaire durable. Et cette ambition passe nécessairement par des infrastructures capables d'accompagner toute la chaîne de valeur agricole", a-t-elle ajouté.

Elle considère que c'est à ce niveau que l'industrie devient "un levier indispensable". "IFRIA s'inscrit donc dans cette dynamique de faire le lien entre la production, la transformation et les échanges internationaux pour créer de la valeur", a précisé Maimouna Dior Fall.

Elle a décliné l'ambition d'IFRA de faire de cette plateforme un cap logistique et frigorifique de référence, capable de soutenir le commerce national, de renforcer les relations économiques entre le Sénégal et les autres pays frères et d'ouvrir davantage des perspectives vers les sous-régions et à terme vers l'Union européenne.

"L'un des projets majeurs du Sénégal, à travers la Vision Sénégal 2050, est de développer un réseau d'entrepôts de stockage frigorifique pour lutter contre les pertes post-récoltes qui serait à hauteur de 40%", a pour sa part rappelé Ndèye Yacine Gningue, directrice de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce.

"La chaîne de froid constitue aujourd'hui un maillon essentiel de la qualité des produits, de la souveraineté alimentaire mais aussi de la compétitivité de nos chaînes de valeur", a souligné Mme Gningue, estimant que le projet IFRIA répond à "un enjeu majeur", à savoir la maîtrise de la chaîne de froid.

La chaîne de froid, a-t-elle insisté, permet d'améliorer la conservation, de renforcer la traçabilité et d'ouvrir davantage de perspectives pour la mise en marché des produits aussi bien sur le marché national qu'international.

"Ces différents atouts cadrent parfaitement avec l'ambition portée par l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels de faire de la plateforme industrielle de Diamniadio, un espace industriel moderne, mieux structuré et progressivement orienté vers les standards internationaux", a soutenu son directeur général, Mamadou Lamine Ndiaye.

La plateforme industrielle de Diamniadio, aménagée et développée par l'APROSI, a vocation à accueillir des projets industriels, logistiques et productifs, capables de créer de la valeur ajoutée, de générer des emplois et de contribuer à la compétitivité de l'économie sénégalaise, a ajouté le DG de l'APROSI.

"A travers ce projet, la plateforme industrielle de Diamniadio confirme son rôle d'écosystème, pensé, organisé et totalement destiné au développement de l'industrialisation au Sénégal", a conclu M. Ndiaye.