Sénégal: Décès de Papa Youssou Ndoye, jaraaf de Ouakam (Famille)

Dakar — Le jaraaf Papa Youssou Ndoye, éminent membre de la collectivité Lébou de Dakar, est décédé ce jeudi, a confirmé à l'APS, Mahdiyou Laye, coordonnateur de ladite collectivité.

L'homme était un dignitaire coutumier et une figure respectée de la société sénégalaise pour son rôle dans la préservation des traditions et la cohésion nationale.

Habitant le quartier traditionnel de Ouakam, à Dakar, il était également connu pour ses sorties médiatiques et ses prises de position publiques sur la situation sociopolitique du pays.