Sénégal: La FSF octroie plus de 300 millions aux U15 et U17, champions d'Afrique

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a alloué une prime de 311, 420 millions de francs CFA aux sélections nationales U15 et U17 garçons, récemment sacrées championnes d'Afrique dans leurs catégories respectives.

Ces primes traduisent le soutien du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de la Fédération sénégalaise de football aux sélections nationales U15 et U17 garçons.

S'exprimant lors d'une cérémonie de remise, le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a remercié le chef de l'Etat pour le "geste important" à l'endroit des sélections U15 et U17.

Il a salué la dynamique de victoires au niveau du football des jeunes depuis quelques années, soulignant que ces performances ont été planifiées dans le temps.

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"Un travail a été fait dans la durée", a indiqué le président de la FSF, avant de rendre hommage à l'ancien directeur technique national (DTN), Mayacine Mar. Il a demandé à son successeur, Souleymane Diallo, de maintenir cette dynamique.

Le soutien du président de la République et de la FSF se présente en nature (IPAD) et inclut également un volet financier (bourses scolaires, assurances maladies, enveloppe financière).

- Voici la composition des récompenses

U15 : 3 millions (deux millions de Francs CFA en bourses scolaires, assurance maladie, IPad 11 puces, et une enveloppe d'un million de francs CFA).

U 17 : 4 millions (deux millions en bourses scolaires, assurance maladie, IPAD 11 puces, et une enveloppe de deux millions de francs CFA).