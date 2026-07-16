Sénégal: Thiès - L'entreprise en charge des travaux d'assainissement de Tivaouane exhortée à achever le chantier 'très tôt' avant le Gamou (Gouverneur)

Thiès — Le gouverneur de la région de Thiès, Saër Ndao, a interpellé mercredi, l'entreprise en charge des travaux d'assainissement en cours à Tivaouane, sur l'urgence de boucler le chantier avant le Gamou, afin de libérer de l'espace et permettre aux autres services de travailler aux préparatifs de ce rassemblement annuel qui mobilse des milliers de fidèles dans la cité religieuse.

"Nous interpellons directement l'entreprise en charge des travaux, pour terminer très tôt les activités et libérer un peu l'espace, afin de permettre aux autres services de travailler", a dit M. Ndao, lors d'une réunion du Comité Régional de Développement (CRD), consacrée à l'organisation de la 124-ème édition du Gamou de Tivaouane.

"Nous allons y attacher un point d'honneur", a-t-il insisté, en présidant cette rencontre dans la salle de délibérations de la gouvernance de Thiès.

"Il y aura un suivi permanent du préfet de Tivaouane, qui va voir l'effectivité des travaux, en rapport avec le comité d'organisation, pour que l'entreprise puisse libérer une bonne partie de l'espace", a assuré M. Ndao.

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La réunion du CRD s'est basée sur le rapport du comité départemental de développement (CDD), qui a permis de "passer en revue tous les points d'attention", a souligné le gouverneur.

La santé, l'électricité et l'eau requièrent une attention particulière, a relevé Saer Ndao.

Ainsi, il a appelé au renforcement du dispositif sanitaire à Tivaouane, qui grandit de jour en jour, avec une périphérie qui s'étend sur des kilomètres.

M. Ndao a, en outre, plaidé pour l'augmentation de l'enveloppe consacrée à la prise en charge médicale.

"Nous souhaiterions que cette enveloppe puisse être augmentée en fonction de l'expression de besoins, [pour] renforcer les postes de santé et les dispensaires", a-t-il dit.

Saër Ndao, a aussi insisté sur le renforcement de la police de l'hygiène, pour prévenir les cas d'intoxication, comme cela a été noté l'année dernière.

Le président du comité d'organisation, Serigne Habib Sy, a plaidé pour une amélioration de la sécurité dans la ville religieuse, en proie à une augmentation des actes de délinquance.

Aussi, il a sollicité l'installation d'un deuxième poste de police à Tivaouane, pour faire face surtout à la recrudescence des cas de vols et d'accidents.

Le marabout demande que des opérations de contrôle soient multipliées, afin de limiter la vente de boissons périmées.