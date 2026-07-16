Sénégal: Administration territoriale - L'État mise sur l'expérience des anciens gouverneurs pour accompagner les réformes

Dakar — L'administration territoriale sénégalaise entend s'appuyer sur l'expérience des anciens gouverneurs de région pour accompagner la mise en oeuvre des grandes réformes de l'État, a indiqué, jeudi, à Dakar, le directeur de l'administration territoriale au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, William Manel.

"Nous sommes à une étape de la vie administrative au Sénégal où nous avons besoin du regard des anciens, de leur accompagnement et de leur soutien. Aujourd'hui, plus que jamais, l'administration territoriale a besoin de votre expérience et de votre vécu pour se réorganiser et s'adapter aux enjeux de l'heure", a-t-il déclaré à l'ouverture du séminaire de lancement du plan d'action 2026-2027 de l'Association des anciens gouverneurs de région du Sénégal.

Selon M. Manel, cette initiative traduit "un engagement citoyen et républicain" de l'association, qui dépasse le cadre de la solidarité entre ses membres pour contribuer à la bonne marche de l'administration.

"Les gouverneurs, par leur expérience, en savent suffisamment pour donner leur avis sur la mise en oeuvre de ces réformes, mais surtout pour accompagner leurs jeunes collègues aujourd'hui en poste dans les territoires", a-t-il souligné.

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Le séminaire de lancement du plan d'action 2026-2027 de l'Association des anciens gouverneurs de région du Sénégal se veut un cadre de réflexion sur l'accompagnement des réformes majeures de l'administration publique, notamment la Vision Sénégal 2050, la Charte de la déconcentration, l'Acte IV de la décentralisation et l'opérationnalisation des pôles-territoires.

Présentant ce plan d'action, le président de l'association, Yandé Touré, a expliqué qu'il s'articule autour de trois axes stratégiques que sont la modernisation institutionnelle et l'éthique de l'autorité territoriale, l'ingénierie du développement territorial et la promotion d'une gouvernance apaisée des ressources naturelles.

L'Association des anciens gouverneurs de région du Sénégal souhaite contribuer à l'émergence d'un nouveau profil de chef de circonscription administrative, capable de conjuguer compétences techniques, rigueur déontologique et maîtrise des outils numériques, selon son président.

Il a également plaidé pour une évolution du contrôle de légalité vers un "contrôle-conseil" davantage orienté vers l'accompagnement des collectivités territoriales, tout en annonçant la volonté de l'association de mettre à profit l'expérience de ses membres pour prévenir les tensions liées à l'exploitation des ressources naturelles et aux questions foncières.