Sénégal: Cour des comptes - Le nouveau Premier président décline les cinq priorités de son magistère

Dakar — Le nouveau Premier président de la Cour des comptes, Abdoul Madjib Guèye, a décliné, jeudi à Dakar, les cinq priorités qui guideront son magistère de cinq ans renouvelable portant sur la mise en oeuvre du Plan stratégique 2026-2030, la professionnalisation des acteurs, la gouvernance interne, la digitalisation et le renforcement de la communication institutionnelle.

Installé officiellement le même jour, il a affirmé que son action s'inscrira dans la continuité des réformes engagées par ses prédécesseurs, tout en identifiant des "marges de progression" pour renforcer les performances de l'institution.

La première priorité portera sur le suivi rapproché du Plan stratégique 2026-2030, afin de s'assurer de l'atteinte des objectifs axée sur un dispositif de suivi-évaluation performant.

"Le plan stratégique 2026-2030 met l'accent sur un dispositif de suivi-évaluation pour un pilotage efficace et la disponibilité, à tout moment, d'éléments d'appréciation du niveau d'atteinte des objectifs", a notamment déclaré Abdoul Majib Guèye.

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Le deuxième axe concerne la professionnalisation de la Cour, à travers l'harmonisation des pratiques, le renforcement du système de gestion de la qualité, la formation continue des magistrats et assistants de vérification et une meilleure gestion des carrières.

Abordant la question de la gouvernance, troisième pilier de son action, le Premier président de la Cour des comptes a indiqué que la légitimité de l'institution dépendra également de sa capacité à promouvoir une gestion interne moderne, fondée sur le contrôle interne, l'évaluation par les pairs et l'actualisation du cadre juridique.

Soulignant la digitalisation comme le quatrième axe de son magistère, Abdoul Madjib Guèye a rappelé que la Cour a déjà engagé un processus de transformation numérique avec le développement de plusieurs outils informatiques.

Il a ainsi annoncé la poursuite de cette dynamique, par le recours à l'intelligence artificielle dans les activités de contrôle notamment.

"Les institutions supérieures de contrôle intègrent progressivement ces outils pour renforcer l'efficacité, la couverture et la qualité des audits", a-t-il affirmé.

Enfin, il a annoncé une nouvelle approche de la communication institutionnelle, fondée sur une publication régulière des rapports publics, le développement de rapports thématiques, l'amélioration de la communication interne et le renforcement des relations avec les parties prenantes.

Le nouveau Premier président de la Cour des comptes a, par ailleurs, rendu hommage à ses prédécesseurs, saluant leur contribution à la construction et au rayonnement de cette institution, tant au niveau national qu'international.

Le successeur de Mamadou Faye, admis à faire valoir ses droits à la retraire, a, dans le même temps, invité les magistrats et l'ensemble du personnel à s'approprier le Plan stratégique 2026-2030.

"J'invite les membres et agents de la Cour à prendre pleinement leurs responsabilités respectives dans la mise en oeuvre de ce plan issu de leurs réflexions collectives", a exhorté Abdoul Majib Guèye.