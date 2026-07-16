Sénégal: Abdoul Madjib Guèye officiellement installé à la tête de la Cour des comptes

Dakar — Le magistrat Abdoul Madjib Guèye a été officiellement installé, dans ses fonctions de Premier président de la Cour des comptes, jeudi, à l'occasion d'une audience solennelle marquée par des hommages à son prédécesseur et des appels à consolider le rôle de l'institution dans le contrôle des finances publiques.

Le président de la Chambre des affaires administratives de la Cour des comptes, Mamadou Thiao, a salué le parcours du nouveau Premier président, magistrat comptant près de quarante années d'expérience, dont plus de trois décennies consacrées au contrôle des finances publiques.

Selon lui, cette nomination constitue le couronnement d'un parcours marqué notamment par sa participation à l'élaboration des textes fondateurs de la Cour des comptes, ses fonctions de secrétaire général de l'institution et de président de chambre.

"La Cour des comptes joue un rôle essentiel dans la sauvegarde du patrimoine public, la transparence des finances publiques, l'évaluation des politiques publiques et la promotion de la bonne gouvernance", a-t-il rappelé, invitant le nouveau Premier président à exercer ses fonctions dans le respect des principes d'indépendance, d'impartialité, de probité, de dignité et de loyauté.

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Le procureur général près la Cour des comptes, Fara Mbodj, a pour sa part relevé que la nomination d'Abdoul Madjib Guèye à la tête de la Cour des comptes traduit la volonté des autorités de renforcer les institutions de contrôle et de promouvoir la transparence dans la gestion des finances publiques.

Il a salué les qualités professionnelles et humaines de M. Guèye, mettant en avant son expérience, son sens du management et sa parfaite connaissance de l'institution.

Fara Mbodj a également rendu un hommage appuyé au Premier président sortant pour les réformes engagées durant son mandat, citant notamment le renforcement des capacités de la Cour, l'amélioration de sa production, son rayonnement international et l'adoption du Plan stratégique 2026-2030.

Dans son allocution, Abdoul Madjib Guèye a rendu hommage à ses prédécesseurs avant de réaffirmer son engagement à poursuivre la modernisation de la Cour des comptes et à renforcer son efficacité au service de la transparence, de la redevabilité et de la bonne gouvernance.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, de plusieurs autorités judiciaires, administratives et diplomatiques, ainsi que de représentants d'institutions supérieures de contrôle de plusieurs pays africains.