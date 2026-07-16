Sénégal: Autorité de régulation des télécommunications et des postes - Lancement d'un appel à candidatures pour le poste de Directeur général

16 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le Gouvernement du Sénégal lance un appel à candidature pour le poste de Directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp). Selon un communiqué de presse, cet appel est ouvert à tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora, dans le respect des principes de transparence, d'égalité des chances et de mérite.

«Cette décision s'inscrit dans la continuité d'une dynamique voulue par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Bien que disposant du pouvoir discrétionnaire de nomination aux emplois civils et militaires, le Chef de l'État a pris l'engagement solennel de soumettre certains emplois publics à une procédure ouverte et compétitive », explique la Présidence de la République dans le communiqué.

Cet engagement, ajoute la même note, se traduit déjà dans les faits. «Le Directeur général de l'Arcop, les membres des Collèges de l'Ofnac et de l'Artp, ainsi que les Recteurs de cinq universités publiques, dont l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ont été désignés au terme d'appels à candidature, transparents et inclusifs », rappelle la Présidence de la République.

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Selon la même source, dans le cadre de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 » et du New Deal technologique, les secteurs des Télécommunications et des Postes constituent un levier stratégique de transformation systémique. Leur pilotage exige un capital humain hautement qualifié, sélectionné sur la seule base de la compétence.

Le Président de la République entend poursuivre la généralisation progressive de cette procédure aux organes exécutifs des autorités administratives indépendantes, dans le champ économique comme dans celui de la protection des libertés publiques.

«La transparence dans la gestion publique n'est pas une promesse. Elle est une méthode de gouvernement », lit-on dans le document.

L'actuel Directeur général est Dahirou Thiam.

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