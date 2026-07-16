Afrique de l'Ouest: Automobile - Forte hausse de 79,32% du résultat net de la société CFAO Mobility Côte d'Ivoire en 2025

Au terme du 31 décembre 2025, le résultat net après impôts de la société CFAO Mobility Côte d'Ivoire, qui opère dans la vente de véhicules automobiles, a enregistré une forte hausse de 79,32% par rapport au 31 décembre 2024, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise.

Le résultat net en question se situe à 8,4 milliards de FCFA contre 4,7 milliards de FCFA en 2024.

La société CFAO Mobility Côte d'Ivoire a vu son chiffre d'affaires augmenter de 14,04%, s'élevant à 181 milliards de FCFA contre 158,313 milliards de FCFA en 2024. Selon la direction de l'entreprise, CFAO Mobility Côte d'Ivoire maintient sa position de leader et conserve la première place du marché avec 41,6% de part, soit 12 486 véhicules vendus en 2025 sur un total de 29 995 unités vendues par les distributeurs opérant en Côte d'Ivoire.

Pour sa part, le résultat d'exploitation de la société s'est accru de 56% à 12,223 milliards de FCFA contre 7,86 milliards de FCFA en 2024.

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Le résultat financier se situe à -811 millions de FCFA contre -905 millions de FCFA en 2024 (-10,42%).

Au terme de la période sous revue, le résultat des activités ordinaires enregistre une progression de 64,41%, s'établissant à 11,413 milliards de FCFA contre 7 milliards de FCFA en 2024.

Il en est de même du résultat avant impôts qui connait une hausse de 63,37% à 11,381 milliards de FCFA contre 7 milliards de FCFA en 2024.