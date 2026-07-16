Algérie: Djellaoui insiste sur l'accélération des travaux d'extension du métro d'Alger vers Bab El Oued

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a insisté, jeudi à Alger, sur la nécessité d'accélérer la réalisation du projet d'extension du métro d'Alger sur le tronçon reliant la Place des Martyrs à Bab El Oued, tout en veillant au respect des délais de réalisation et des normes de qualité, et au renforcement des mesures de sécurité sur le chantier, indique un communiqué du ministère.

Le ministre s'exprimait lors d'une visite inopinée au chantier de la station de métro Taleb Abderrahmane à Bab El Oued, où il s'est enquis de l'état d'avancement des travaux et a suivi des explications techniques sur les différentes phases du projet, qui comprennent notamment les opérations de creusement, le renforcement du tunnel au moyen de piliers spéciaux, ainsi que la réalisation des ouvrages de ventilation et des accès à la station.

Au cours de cette visite, le ministre a appelé à assurer un suivi quotidien de l'avancement des travaux, à garantir une coordination étroite entre les différents intervenants et à lever sans délai les obstacles techniques et organisationnels afin de permettre au projet de progresser conformément au calendrier établi.

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Le projet est confié au groupe Cosider Travaux Publics, tandis que l'Entreprise d'exploitation du Métro d'Alger (EMA) est le maître d'ouvrage délégué, sous le suivi de la Société algérienne d'études d'infrastructures (SAETI) et avec l'accompagnement de l'Organisme national de contrôle technique des travaux publics (CTTP) dans le cadre de ses missions de contrôle technique.