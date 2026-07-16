Algérie: L'artiste El Ghazi n'est plus

16 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'artiste El Ghazi est décédé, jeudi à Bejaia, sa ville natale, à l'âge de 80 ans, a-t-on appris auprès de son entourage artistique.

Né en 1946, le défunt comptait parmi les voix algériennes ayant contribué au renouveau de la chanson moderne et sentimentale.

Elève de cheikh Sadek El Bedjaoui, l'une des figures emblématiques de la musique andalouse en Algérie, le défunt a été révélé dès les années 1950.

Il s'est notamment illustré au début des années 1970 avec sa célèbre chanson "Mahla Del Aâchia". Il est également connu pour plusieurs autres titres dont "Achteh Achteh Ataouss" , "Ya bent el Djar" et "El Vavour".

El Ghazi a su imposer sa place sur la scène artistique algérienne et enrichir le patrimoine musical national de sa voix douce et suave.

En 2023, il avait été honoré au Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi à Alger, en reconnaissance de sa carrière artistique de plus de 60 ans.

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